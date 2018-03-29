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Шохин поручил проверить остановки и лестницы
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Шохин поручил проверить остановки и лестницы 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Вчера по распоряжению сити-менеджера города Владимира Андрея Шохина состоялся рейд по проверке чистоты на общественных остановках областного центра и лестницах, которые обслуживаются муниципальными коммунальными предприятиями.
За обслуживание 276 владимирских остановок общественного транспорта отвечает «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД). Чистят остановки, в основном, по ночам, либо рано утром, для того, чтобы не мешать посадке и высадке пассажиров. В распоряжении дорожников — ломы, лопаты, пескосоляная смесь и реагент «Бионорд».
Как показала инспекция, все проверенные остановки находятся в нормальном состоянии — они очищены до асфальта и плитки. Руководители «ЦУГД» просят граждан жаловаться на некачественную уборку по телефону диспетчерской: 47-90-94.
На обслуживании другого муниципального предприятия — МКУ «Благоустройство» — более 30 городских лестниц. Во время рейда инспекторы из мэрии застали уборочную бригаду на одной из самых проблемных лестниц, ведущей от улицы Батурина к Воронцовскому переулку.
Отметили проверяющие и качественную уборку лестницы, ведущей к роднику на улице Мира — здесь не осталось ни снега, ни наледи.
И.о. директора МКУ «Благоустройство» Валерий Жильцов попросил жителей своевременно жаловаться на некачественную уборку городских лестниц по телефону: 32-52-36.
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