Утвержден перечень дворов, которые отремонтируют к 2022 году

Мэрия Петрозаводска включила в список благоустройства 187 адресов.

Городские власти утвердили перечень многоквартирных дворов, дворы в которых благоустроят в 2018-2022 годах. Соответствующее постановление от 28 марта опубликовано на сайте мэрии столицы Карелии . Всего в списке 187 адресов.

Постановление будет выполняться в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с муниципальной программой Петрозаводска «Формирование современной городской среды». Контроль за исполнением постановления возложен на председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.

В список вошли дворы:

наб. Гюллинга, д. 1; наб. Ла Рошель, д. 17; наб. Лососинская, д. 13; пер. Ругозерский, д. 5; пр. Александра Невского, д. 11, 18, 29, 3, 35, 40, 55, 55-а, 56, 6, 66; пр. Карла Маркса, д. 20; пр. Карельский, д. 18; пр. Комсомольский, д. 2, 19-а; пр. Ленина, д. 13, 16, 18, 38, 9, 17, пр. Ленина, 4/Куйбышева, 19; пр. Октябрьский, д. 12, 13, 20, 22, 24, 28, 4-в, 5, 63-а, 9; пр. Первомайский, д. 24-а, 39, 41, 61; ул. Андропова, д. 4, 6; ул. Анохина, д. 18-В, 37-Б, 8; ул. Антикайнена, д. 8, 29; ул. Антонова, д. 6А, 9; ул. Архипова, д. 2; ул. Балтийская, д. 11, 13, 27, 55, 69; ул. Бесовецкая, д. 15; ул. Варламова, д. 19, 23-а, 40; ул. Ведлозерская, д. 16-Б/ул. Ведлозерская, д. 18-Б, ул. Ведлозерская, д. 9; ул. Виданская, д. 10-А; ул. Волховская, д. 4-В; ул. Гвардейская, д. 13, 21, 27, 46-а; ул. Генерала Фролова, д. 3, 4, 7; ул. Герцена, д. 15; ул. Державина, д. 4, 5; ул. Древлянка, д. 20; ул. Железнодорожная, д. 6; ул. Жуковского, д. 10, 16, 4, 61; ул. Зайцева, д. 21-А; ул. Зеленая, д. 12/ул. Зеленая, д. 14, ул. Зеленая, д. 5, д. 8/3; ул. Калевалы, д. 4А; ул. Калинина, д. 57Б/ул. Калинина, д. 57В; ул. Кирова, д. 3; ул. Ключевая, д. 22А, 22-б, 18; ул. Коммунистов, д. 32А, 4; ул. Кондопожская, д. 6; ул. Краснофлотская, д. 37, 16-а; ул. Куйбышева, д. 13, 18, 9; ул. Кутузова, д. 55; ул. Лизы Чайкиной, д. 23, 7; ул. Льва Толстого, д. 12; ул. Ленинградская, д. 14, 20, ул. Ленинградская, д. 8/ул. Ленинградская, д. 10; ул. Луначарского, д. 42; ул. Лыжная, д. 5А; ул. Маршала Мерецкова, д. 19, 21, 8; ул. Машезерская, д. 30А, 5; ул. Мелентьевой, д. 20, 7; ул. Московская, д. 11/ул. Московская, д. 13; ул. Московская, д. 5/ул. Московская, д. 7; ул. Московская, д. 8, 9, 17; ул. Мурманская, д. 19, 28-а, 5; ул. Нойбранденбургская, д. 14, 19, 22, 27, д.3, к.6; ул. Парфенова, д. 10; ул. Пархоменко, д. 24, 26-а; ул. Перттунена, д. 3; ул. Петрова, д. 11А, 3, 7; ул. Пирогова, д. 4/ул. Пирогова, д. 6; ул. Питкярантская, д. 22, 26; ул. Повенецкая, д. 3, 11; ул. Пограничная, д. 52/ул. Пограничная, д. 54/ул. Пограничная, д. 56/ул. Сулажгорская, д. 61; ул. Попова, д. 10; ул. Правды, д. 3; ул. Пробная, д. 4; ул. Профсоюзов, д. 24/ул. Профсоюзов, д. 22/ул. Владимирская, д. 21; ул. Птицефабрика, д. 38; ул. Репникова, д. 21А, 21-б, 23, 5-а; ул. Речная, д. 51; ул. Ровио, д. 12, 18, 21, 5; ул. Софьи Ковалевской, д. 9; ул. Сегежская, д. 1, 15, 1-а; ул. Советская, д. 3, 6, 9-а; ул. Солнечная, д. 1; ул. Сорокская, д. 4, 5; ул. Сортавальская, д. 10; ул. Судостроительная, д. 12А, 12-б, 18, 20; ул. Сусанина, д. 12, 20, 26; ул. Германа Титова, д. 12; ул. Тупиковая, д. 4; ул. Фридриха Энгельса, д. 13; ул. Фрунзе, д. 24; ул. Хейкконена, д. 18, 22; ул. Чапаева, д. 102, 104; ул. Чернышевского, д. 5; ул. Черняховского, д. 53; ул. Шотмана, д. 48А; ш. Лососинское, д. 22, к.1, 36, 4-в, д.24. к.1, 30, д.33.к.2,

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