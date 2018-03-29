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Таттелеком открыл эру «Интернета вещей» в Татарстане
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Таттелеком открыл эру «Интернета вещей» в Татарстане 

АиФ Казань 35 минут назад
Фото: АиФ Казань
Таттелеком запустил сеть пилотных базовых станций на протоколе LoRaWAN.
LoRaWAN — это беспроводная сеть, обеспечивающая передачу данных по протоколу LoRaWAN на большие расстояния при низком расходе батарей. Стандарт LoRaWAN позволяет обеспечить сбор и анализ данных, упрощает задачу соединения большого количества устройств — от беспроводных датчиков, используемых в промышленности, до бытовой техники.
Первые тестовые участки на основе LoRaWAN Таттелеком запустил уже в 2017 году в Казани и в Альметьевском районе. В 2018 году планируется развертывание сети LoRaWAN в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Альметьевском районе, Нижнекамске, Иннополисе, Бугульме, Лениногорске, Буинске, в Сабинском и Актанышском районах. Тем самым Таттелеком создает универсальную республиканскую платформу для «Интернета вещей», основанную на мировых стандартах.
Одной из главных особенностей протокола LoRaWAN является его открытость. Это означает, что любое устройство любого производителя, поддерживающее протокол, может быть включено в уже работающую сеть.
Первые задачи, которые Таттелеком планирует решить с помощью технологии LoRaWan, это сбор показаний счетчиков с большого количества приборов в химической и нефтяной отрасли, а также в ЖКХ.
«В 2018 году Таттелеком планирует в пилотном режиме начать подключение первых коммерческих абонентов, — рассказывает директор по маркетингу и управлению услугами Таттелеком Александр Смирнов. — Открытость стандарта LoRaWan позволяет решать разнообразные бизнес-задачи. Таттелеком приглашает компании к совместной работе по запуску сети LoRaWan. Мы готовы рассмотреть ваши бизнес-задачи и вместе подобрать решение».
Подробная информация по тел. : (843) 238-00-00  За что мы благодарны Интернету
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