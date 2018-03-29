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В КБР завершили ремонт гидроагрегата Аушигерской ГЭС
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В КБР завершили ремонт гидроагрегата Аушигерской ГЭС 

ТАСС 33 минуты назад
НАЛЬЧИК, 29 марта. /ТАСС/. Гидроагрегат №3 мощностью 20 МВт на Аушигерской ГЭС капитально отремонтировали и ввели в работу, сообщили в четверг в пресс-службе местного филиала «Русгидро».
"На гидроагрегате №3 Аушигерской ГЭС (мощностью 20 МВт), входящей в состав филиала ПАО «Русгидро» — «Кабардино— Балкарский филиал», завершился капитальный ремонт, который начался 21 января текущего года в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала на 2018 год", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ремонт обойдется почти в 14 млн рублей.
Энергетики отмечают, что ремонт завершили в обозначенный срок — 42 дня. В период подготовки к капитальному ремонту специалисты АО «Гидроремонт ВКК» провели комплекс замеров основных технических показателей работы гидроагрегата и вспомогательных систем.
"На завершающей стадии проведены эксплуатационные испытания оборудования гидроагрегата: турбина и генератор протестированы на холостом ходу, проведены вибрационные и испытания под нагрузкой", — уточнили в компании.
Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году направят 72,3 млн рублей (108 млн рублей в прошлом году). В перечне приоритетных работ, которые планируется завершить до начала весенне-летнего паводка 2018 года, капитальный ремонт гидроагрегатов №1 Акбашской ГЭС и №3 Кашхатау ГЭС, ремонт силового трансформатора №3 Аушигерской ГЭС. Гидроагрегат №3 Аушигерской ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию 22 декабря 2002 года. К моменту вывода в капитальный ремонт суммарная выработка гидроагрегата составила более 1,1 млрд кВт/ч.
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