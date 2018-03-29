Реконструкцию второго блока Ново‑Курьяновских очистных сооружений завершили в Москве

Курьяновские очистные сооружения (КОС) занимают территорию 160 гектаров на юго-востоке Москвы в излучине Москвы-реки и являются крупнейшим предприятием такого рода в Европе. КОС имеют три блока — старый блок КОС (1950-1956 годов постройки) и два блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС, 1971 и 1978 годов постройки).

«Сегодня мы завершили один из крупнейших экологических проектов Москвы последних лет — реконструкцию двух блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений. Еще несколько лет назад «аромат» этого важного коммунального предприятия отпугивал все живое. В ходе реконструкции первичные отстойники, каналы и другие сооружения КОС были накрыты специальными перекрытиями, что позволило практически полностью устранить неприятный запах», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, реконструкция КОС позволила улучшить качество очистки сточных вод. Технологии очистки стали более эффективными, экономичными и экологически чистыми.

Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на КОС из северо-западного, западного, юго-западного, южного, юго-восточного секторов и с новых территорий Москвы, а также из населенных пунктов Подмосковья . Фактический среднесуточный приток сточных вод последние годы составляет 1,5 миллиона кубометров в сутки.

На КОС применяется классическая схема очистки сточных вод, включающая механическую и биологическую очистку. В процессе очистки сточные воды последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением и сбрасывается в Москву-реку.

Образующийся в процессе очистки воды осадок проходит несколько стадий обработки, включая метановое сбраживание, механическое обезвоживание. Обезвоженный осадок перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов ТБО.