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Реконструкцию второго блока Ново‑Курьяновских очистных сооружений завершили в Москве
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Реконструкцию второго блока Ново‑Курьяновских очистных сооружений завершили в Москве 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Реконструкцию второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС-2) АО «Мосводоканал» завершили в Москве, первичные отстойники и каналы были накрыты специальными перекрытиями, устраняющими неприятный запах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Курьяновские очистные сооружения (КОС) занимают территорию 160 гектаров на юго-востоке Москвы в излучине Москвы-реки и являются крупнейшим предприятием такого рода в Европе. КОС имеют три блока — старый блок КОС (1950-1956 годов постройки) и два блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС, 1971 и 1978 годов постройки).
«Сегодня мы завершили один из крупнейших экологических проектов Москвы последних лет — реконструкцию двух блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений. Еще несколько лет назад «аромат» этого важного коммунального предприятия отпугивал все живое. В ходе реконструкции первичные отстойники, каналы и другие сооружения КОС были накрыты специальными перекрытиями, что позволило практически полностью устранить неприятный запах», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, реконструкция КОС позволила улучшить качество очистки сточных вод. Технологии очистки стали более эффективными, экономичными и экологически чистыми.
Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на КОС из северо-западного, западного, юго-западного, южного, юго-восточного секторов и с новых территорий Москвы, а также из населенных пунктов Подмосковья. Фактический среднесуточный приток сточных вод последние годы составляет 1,5 миллиона кубометров в сутки.
На КОС применяется классическая схема очистки сточных вод, включающая механическую и биологическую очистку. В процессе очистки сточные воды последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением и сбрасывается в Москву-реку.
Образующийся в процессе очистки воды осадок проходит несколько стадий обработки, включая метановое сбраживание, механическое обезвоживание. Обезвоженный осадок перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов ТБО.
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