Австралийские бизнесмены планируют инвестировать в добывающую отрасль Магадана 

Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось на конференции «Северо-Восток: территория развития» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
В Москве прошла третья конференция «Северо-Восток: территория развития». Это первое из ряда мероприятий, которые проводят правительство Магаданской области, правительство Чукотского автономного округа совместно с «Институтом геотехнологий» и оргкомитетом конференции «Майнекс Дальний Восток». На конференции обсуждались вопросы продвижения горно-геологических проектов на территории регионов Северо-Востока России.
На конференции состоялась рабочая встреча губернатора Магаданской области Владимира Печеного с послом Австралии в РФ Питером Тешем, который сообщил о заинтересованности бизнесменов Австралии в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона и возможности инвестирования в добывающую отрасль Колымы.
По словам губернатора, в сентябре в регион собирается приехать большая группа бизнесменов Австралии и представителей посольства Австралии в России. «Это очередной шаг в развитии добывающей отрасли Колымы, это новые потенциально возможные инвестиции в регион», — сказал губернатор.