Ещё
Австралийские бизнесмены планируют инвестировать в добывающую отрасль Магадана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийские бизнесмены планируют инвестировать в добывающую отрасль Магадана 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось на конференции «Северо-Восток: территория развития» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
В Москве прошла третья конференция «Северо-Восток: территория развития». Это первое из ряда мероприятий, которые проводят правительство Магаданской области, правительство Чукотского автономного округа совместно с «Институтом геотехнологий» и оргкомитетом конференции «Майнекс Дальний Восток». На конференции обсуждались вопросы продвижения горно-геологических проектов на территории регионов Северо-Востока России.
На конференции состоялась рабочая встреча губернатора Магаданской области Владимира Печеного с послом Австралии в РФ Питером Тешем, который сообщил о заинтересованности бизнесменов Австралии в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона и возможности инвестирования в добывающую отрасль Колымы.
По словам губернатора, в сентябре в регион собирается приехать большая группа бизнесменов Австралии и представителей посольства Австралии в России. «Это очередной шаг в развитии добывающей отрасли Колымы, это новые потенциально возможные инвестиции в регион», — сказал губернатор.
Парламентская газета: последние новости
Условия работы сотрудников ФСИН изменятся В Санкт-Петербурге прошли сразу две акции памяти жертв трагедии в Кемерово В России будут работать над сохранением национальных языков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»26
Для россиян предложили ввести новый вид наказания143
В последний раз19
Британию встревожила российская «Мертвая рука»430
Чиновников наказали за банкет в день траура108
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение