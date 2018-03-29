Австралийские бизнесмены планируют инвестировать в добывающую отрасль Магадана

Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось на конференции «Северо-Восток: территория развития» в Москве . Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

На конференции состоялась рабочая встреча губернатора Магаданской области Владимира Печеного с послом Австралии в РФ Питером Тешем, который сообщил о заинтересованности бизнесменов Австралии в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона и возможности инвестирования в добывающую отрасль Колымы.

По словам губернатора, в сентябре в регион собирается приехать большая группа бизнесменов Австралии и представителей посольства Австралии в России. «Это очередной шаг в развитии добывающей отрасли Колымы, это новые потенциально возможные инвестиции в регион», — сказал губернатор.