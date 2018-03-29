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Ростовчанин пожаловался, что детскую площадку превратили в свалку
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Ростовчанин пожаловался, что детскую площадку превратили в свалку 

Деловое сообщество 35 минут назад
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на строительный мусор, из-за которого детская площадка во дворе дома № 89/64 по улице Красноармейской превратилась в свалку. Об этом сообщает издание 161.ру.
«В доме сейчас ведется капремонт, и рабочие, видимо, решили далеко не ходить и оставили ненужные стройматериалы посреди двора. Здесь есть и доски, и водосточные трубы, и металлические листы, которые от ветра разлетаются в разные стороны. Ну, и завершает композицию старая ванна, выброшенная, судя по всему, уже самими жильцами», — отметил активист. Он считает, что стройматериалы не только могут нанести травмы детям, но и опасны с точки зрения противопожарной безопасности.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на данные Управления ЖКХ Кировского района Ростова, накануне, 28 марта, по данному адресу выезжали представители подрядчика и Фонда капитального ремонта Ростовской области. Планируется, что в ситуации разберутся в установленные сроки.
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