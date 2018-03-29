Ростовчанин пожаловался, что детскую площадку превратили в свалку

Житель Ростова-на-Дону пожаловался на строительный мусор, из-за которого детская площадка во дворе дома № 89/64 по улице Красноармейской превратилась в свалку. Об этом сообщает издание 161.ру.

«В доме сейчас ведется капремонт, и рабочие, видимо, решили далеко не ходить и оставили ненужные стройматериалы посреди двора. Здесь есть и доски, и водосточные трубы, и металлические листы, которые от ветра разлетаются в разные стороны. Ну, и завершает композицию старая ванна, выброшенная, судя по всему, уже самими жильцами», — отметил активист. Он считает, что стройматериалы не только могут нанести травмы детям, но и опасны с точки зрения противопожарной безопасности.