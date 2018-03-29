Австрийский синдром: «второй эшелон» Европы обнажил суть нападок ЕС и США на Россию

"Нужно четко понимать: конфликта между Россией и Западом по «делу Скрипаля» сейчас нет. Есть односторонние агрессивные действия в отношении нашей страны под надуманным предлогом без какой-либо доказательной базы. Это не конфликт, а по сути, хорошо срежессированная провокация. Наличие в такой ситуации и признание Россией посреднической роли какой-либо европейской страны при даже самом ее благожелательном отношении станет косвенным признанием Москвы своей вовлеченности в конфликт, которого просто нет.

В этой ситуации Москве лучше всего настаивать на провокации со стороны Лондона и не поддаваться на них. При этом действия Австрии — и признание давления со стороны Британии, и предложение стать медиатором — весьма симптоматичны. Сама постановка «дела Скрипаля» выглядит настолько надуманно, что вызывает у любого здравомыслящего человека массу вопросом. И если отдельные страны, такие как Польша и государства Прибалтики, традиционно ухватились за возможность доказать лояльность трансатлантической солидарность, то нейтральные игроки оказались более объективными.

Тем более, что сейчас мы видим эскалацию конфликта на Балканах — Сербия Албанией находятся на грани вооруженных столкновений. Австрии в этой ситуации совсем не выгодно своим участием в антироссийской истерии «раскачивать общеевропейскую лодку — у Вены есть свои, более локальные проблемы», — отмечает эксперт.

США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Австрии выступить посредником между РФ и Западом, заявил, что в нынешнем положении востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности. «В ситуации с Великобританией , конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — сказал Песков в ответ на вопрос, востребована ли посредническая роль кого-либо в сегодняшних отношениях с ЕС

Солидарность дала трещину

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайссль объявила: Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне «дела Скрипаля », а также не станет высылать российских дипломатов. Также в Вене сказали: на австрийское правительство давили, требуя отозвать дипломатов из России. Мотивировали это «поддержкой солидарности» Европы и США.

Германия и Франция поддержали Лондон в антироссийской провокации из-за курса своих правящих элит. Они погрязли в лояльности настолько, что сменить политический вектор уже не могут. Французский лидер Эммануэль Макрон изначально шел на выборы с лозунгами критики России. Немецкий канцлер Ангела Меркель все время мечется между экономическими интересами своей страны и политической ответственности за «особый режим евроатлантических отношений», — рассказал политолог.

Норвегия, Австрия, как известно, объявляет себя независимой страной — настолько, что даже не входит в НАТО . Песков подчеркнул, что российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно. И охарактеризовал их как «достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные». на сегодняшний день 16 стран Евросоюза, а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Там, напомним, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, Лондон в этом обвинил Москву.

"Лондон мнение Австрии вряд ли услышит — слишком уж британцы далеко зашли в раскручивании противостояния с РФ. Для Брюсселя позиция Вены имеет определенный вес, но, скорее всего, голоса «тяжеловесов» — Германии, Франции и Великобритании — в данном случае будут решающими.

Однако то, что монолитный альянс в Европе не сложился и евроатлантическая солидарность дала трещину, говорит о многом. В первую очередь, что среди элит ЕС есть разногласия в отношении политики по России. И что существует понимание, что сложившаяся ситуация в отношениях с Москвой далеко не столь очевидна, как ее представляют Лондон, Париж и Берлин. Пусть это демонстрируют и страны «второго эшелона» Евросоюза", — заключает Александр Камкин.