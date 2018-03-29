Экология Шредингера: выясняем, так ли страшен Омск, как его малюют

Омск — один из самых популярных персонажей страшилок об экологической обстановке в России . Многие из тех, кто заезжал туда, описывают безрадостную картину. Мол, куда ни глянь — трубы промышленных предприятий, грязь на дорогах, стихийные свалки мусора. Ко всему прочему, крупнейшая ТЭЦ города до сих пор работает на угле. А использование этого вида топлива, мягко говоря, не способствует снижению выбросов в атмосферу.

Действительно ли Омск — такая экологическая дыра, мы проверили в рамках проекта «Во все легкие», который реализуем совместно с концерном Shell и Бизнес-школой СКОЛКОВО. Три популярных блогера были отправлены в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси дышать хорошо. Об их впечатлениях от Самары Южно-Сахалинска мы уже докладывали, теперь перенесемся в Западную Сибирь. Как оказалось, Омск совсем не так плох.

Фотохудожнику Петру Ловыгину, путешественнику Сергею Анашкевичу и lifestyle-блогеру Сергею Сухову было поручено взять пробы воздуха и снега в трех подопытных городах и передать материалы в лабораторию. Результаты научных изысканий очень скоро будут в нашем распоряжении. А пока обрисуем образ Омска в общих чертах.

Подробнее о проекте

В годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали ряд крупных промышленных предприятий, из-за чего город превратился в индустриальный центр. С годами количество заводов выросло в геометрической прогрессии, а об установке разного рода фильтров беспокоились не слишком сильно. Так Омск оказался на самом дне рейтинга экологического развития российских городов.

Однако в последние годы положение дел переменилось к лучшему, причем очень существенно. В результате масштабной модернизации многих производств город поднялся с 80-го места в верхнюю часть рейтинга. По данным Министерства природных ресурсов, в 2014 году Омск даже ворвался в десятку. «Экологическая ситуация сложная, но точно не ужасающая», — говорит популярный омский блогер Игорь Федоров

В то же время сами омичи не согласны, что их малая родина может служить в этом вопросе образцом для подражания. Пока наши исследователи брали пробы воздуха, с ними заговорил местный житель и настойчиво попросил опубликовать реальные результаты тестов и как-то привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, из-за которой многие его знакомые страдают от астмы. Более того, в ближайшую субботу в городе состоится митинг, на котором соберутся горожане, недовольные экологией Омска.

Кто прав — население или чиновники, рассудит независимая лаборатория, куда мы отправили пробы.

Какими бы ангелами ни оказались заводы, энергетику Омску точно надо реформировать. Согласно официальным сведениям, ТЭЦ-5 (крупнейшая теплоэлектроцентраль России, работающая исключительно на угле) вместе со своей угольной коллегой под номером 4 ежегодно выплевывают в небо 95 тысяч тонн всякой гадости вроде золы, оксида азота и оксида серы. Для сравнения: другая местная электростанция и еще две крупные котельные, работающие на газу, выдают 2,8 тысячи тонн. Притом что их вклад в обеспечение города теплом составляет около 40 процентов.

Впрочем, надо еще разобраться, каким районам старорежимные электростанции вредят больше. Их дымовые трубы высоко возвышаются над горизонтом, и дым рассеивается далеко за территорией объектов. Поэтому, видимо, снег у бетонного забора ТЭЦ оказался совсем не таким грязным, как можно было бы ожидать.

Да и вообще Омск совсем не замарашка. Никакого засилья мусорных свалок и переполненных контейнеров блогеры не увидели. Улицы в меру опрятны, в центральном районе так и вовсе очень даже чисто. Да, черные от выхлопных газов сугробы изрядно портят впечатление. Но где в России в середине марта их нет?

Депрессивная цветовая гамма открылась взору разве что в частном секторе. Там много симпатичных деревянных домишек, но их проблема в том, что некоторые отапливаются угольными печами. И их хозяева сваливают накопившуюся золу в кучи на окраине проезжей части. Автомобили поднимают золу в воздух, после чего эта взвесь оседает на домах, тротуарах, дорогах.

Кстати, раз уж речь зашла об автомобилях. Есть мнение, что, помимо угольных ТЭЦ, экологию города гробит еще и хаос, царящий на дорогах. Возможно, даже в большей степени он. В то время как весь прогрессивный мир развивает систему общественного транспорта, возрождая в том числе репрессированные когда-то трамваи, Омск двигается в обратном направлении.

Трамвайные линии здесь находятся в крайне печальном состоянии и поэтому не пользуются популярностью. Омичи в основном передвигаются на маршрутках. А маршрутки, ворующие пассажиров у городского транспорта, — одни из главных виновников образования пробок, в которых машины особенно тщательно коптят небо. Водители «газелей» гоняют как сумасшедшие, чтобы набрать побольше клиентов, тормозят где ни попадя, а автобусы тем временем едут пустыми.

Впрочем, изучение ситуации на дорогах напрямую не относится к задачам проекта «Во все легкие». Наша цель — проанализировать, насколько губительными для городского воздуха являются угольные ТЭЦ. В скором времени ждите подробный отчет на основании научных данных.

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