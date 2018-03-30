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Власти ЕАО пообещали сдать железнодорожный мост через Амур в Китай к концу года
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Власти ЕАО пообещали сдать железнодорожный мост через Амур в Китай к концу года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
ТАСС, 30 марта. Строительство железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское (Еврейская АО) — Тунцзян (Китай) завершится к концу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.
"Работы планируется завершить к концу года. Работа проведена уже большая. Из четырех опор первая и вторая уже построены полностью, смонтировано первое пролетное строение, возведены временные опоры для строительства второго пролета", — сказал Левинталь.
Он сообщил, что в планах провести очередную встречу с китайскими коллегами по проработке совместных мероприятий на завершающей стадии строительства моста.
Часть опоры моста срежут для пропуска льда
Левинталь сообщил, что основные силы сейчас брошены на строительство четвертой опоры моста, однако работы придется приостановить. Опора находится на самом глубоком месте реки с сильным течением, для безопасного пропуска льда шпунты этой опоры срежут на несколько метров от поверхности реки. Эта операция уникальная и применяется в российской практике впервые.
Строительные работы на мостовом переходе возобновят сразу после ледохода.
Развитие примостовой территории
Параллельно со строительством трансграничного железнодорожного перехода идет и развитие примостовой территории, сказал губернатор. До конца года сдадут пункт пропуска, — крупный объект, стоимостью около 1 млрд рублей. В настоящее время решается вопрос о смене субподрядчика работ, допустившего некоторые отставания по этому проекту.
"Начались работы и на площадке транспортно— логистического центра «Гарант», где будут перегружаться грузы из Китая на российскую колею. Среди множества объектов будущего центра до конца 2018 года будут построены три. Это железнодорожные пути для китайских составов с узкой колеей и для российских — с более широкой, а также перегрузочная площадка", — сообщил губернатор, добавив, что на первых этапах транспортно-логистический центр сможет пропускать порядка 500 тыс. тонн грузов с китайской стороны, затем пропускную способность увеличат до 5 млн тонн.
В настоящее время идет также реконструкция железнодорожных станций Ленинск и Ленинск-2. Работы по ним завершатся к сдаче остальных объектов.
Мост Нижнеленинское — Тунцзян — первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина — 2 тыс. 209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Стоимость строительства составляет 9 млрд рублей.
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