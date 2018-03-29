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Сдача железнодорожного трансграничного моста Нижнеленинское — Тунцзян (КНР) будет синхронизирована с созданием предмостового логистического центра
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Сдача железнодорожного трансграничного моста Нижнеленинское — Тунцзян (КНР) будет синхронизирована с созданием предмостового логистического центра 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом заявил глава Еврейской автономной области Александр Левинталь, осмотревший стройплощадки. По его словам, на темпы строительства влияют определенные сложности, в частности климатические условия. «Сегодня мы посмотрели ход работ. Обсудили с руководством АО „СК Мост“ (генподрядчик. — Ред.) и представителями ряда федеральных структур, как строится не только мост, но и объекты, связанные с ним. Комплекс вопросов был решен, проблемные места выявлены. Все понимают, какие задачи им поставлены», — рассказал А. Левинталь.
Длина железнодорожного моста через Амур между Россией и КНР составляет 2,2 км, из которых 309 м приходится на российскую часть сооружения (россиянам нужно возвести 4 опоры и 3 пролета). Помимо моста, запланированы сопутствующие объекты инфраструктуры, в первую очередь железнодорожные подходы к мостовому сооружению (их общая длина — около 5 км), новая станция Ленинск-2, куда перед передачей на соседнюю сторону будут приходить поезда с внешнеторговыми грузами, и логистический центр. Их, как и мост, также должны ввести в эксплуатацию в конце года.
Ранее сдача мостового сооружения планировалась на июнь 2018 года. В настоящее время на этом объекте ведутся работы по обеспечению безопасного пропуска льда на Амуре. Основные усилия сосредоточены на четвертойй опоре, поскольку она находится на фарватере, где самое сильное течение реки. Именно в этом месте пойдет самый мощный ледоход.
Подготовительные работы должны исключить риски повреждения шпунтового ограждения опоры, поскольку сооружение находится в стадии строительства. «Верхняя часть шпунтов будет срезана на 2 м от сегодняшнего уровня реки, а за счет поднятия Амура — еще на 1 м. Таким образом, будет создан запас прочности 3 м, чтобы пропустить лед по поверхности реки», — рассказал заместитель управляющего директора строительной компании «Мост» Александр Айдаков. Он уточнил, что после ледохода вся конструкция будет снова восстановлена.
Данное решение принято и подтверждено проектным институтом. «Эта операция уникальная и применяется в российской практике впервые, поэтому разрабатываются специальные технологии. И от этого зависит срок завершения работ на объекте», — отметил А. Левинталь.
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