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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как суеверия управляют нашей жизнью
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как суеверия управляют нашей жизнью 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
31 марта в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Апофения: случайностей не бывает». Прочитает ее бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, владелец тренинговой компании Business speech Никита Непряхин.
Никита расскажет о главных психологических и когнитивных феноменах, которые часто управляют нашей жизнью. А также слушатели узнают: почему нам так свойственна идея случайностей? за счет чего мы видим то, чего на самом деле нет? что такое парейдолия? почему мы верим предсказаниям, гороскопам? что такое психологическая валидизация, и чем она нам портит жизнь? как нами манипулируют экстрасенсы, колдуны и маги?
Смотрите 31 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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