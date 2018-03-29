Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как суеверия управляют нашей жизнью

31 марта в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Апофения: случайностей не бывает». Прочитает ее бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, владелец тренинговой компании Business speech Никита Непряхин.

Никита расскажет о главных психологических и когнитивных феноменах, которые часто управляют нашей жизнью. А также слушатели узнают: почему нам так свойственна идея случайностей? за счет чего мы видим то, чего на самом деле нет? что такое парейдолия? почему мы верим предсказаниям, гороскопам? что такое психологическая валидизация, и чем она нам портит жизнь? как нами манипулируют экстрасенсы, колдуны и маги?