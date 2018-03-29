Коричневая «чума». Ярославцы жалуются на ржавую воду в кранах

«Из кранов течёт теплая жидкость грязно-бурого цвета», — такие жалобы всё чаще поступают от жителей Ярославля . Только «весенним обострением» такие чудные коммунальные явления не объяснить, поскольку два предыдущих пика подачи коричневой воды приходились на август и ноябрь прошлого года. А платить за такую жидкость жителям приходится по полному тарифу — и с тоской ждать очередного «бурого прилива».

Эксперт — кошка Грета

Ситуация во многих домах вполне заурядная: вода невозможно ржавая, потом лучше, потом на обычном уровне и снова — коричневая. Вот жительница улицы Саукова в Заволжском районе Ярославля Людмила Дискова выкладывает в Фейсбуке фото, на котором её кошка всматривается в ржавую жидкость, текущую в ванну: «Грета смотрит изумлённо, никогда такого не видела». Конечно, юмор помогает выживать, но картинка такая забавляет далеко не всегда.

Да и внешняя канва подобных событий неотличима. И её повторения люди вынуждены ждать в любой момент: научены опытом. Сразу в 22 многоквартирных домах Заволжского района мутная черноватая вода пошла из кранов меньше месяца назад, как раз после того, как установились сильные морозы. Сигналы от жильцов зафиксировала «Единая диспетчерская служба».

«Управдом незамедлительно принял меры, чтобы снять остроту проблемы, оперативно промыл трубы, — сообщил на следующий день глава администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов . — Причиной резкого ухудшения качества воды стало переключение горячего водоснабжения на обратный трубопровод».

Добавим, что помимо ржавчины существует другая проблема — нарушение температурного режима. По нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», вступившим в силу с 2009 года, этот показатель должен быть не ниже 60 градусов.

Ещё в мэрии Ярославля заявили, что образцы воды взяты для экспертизы. По итогам проверки виновных привлекут к ответственности. Трубы в домах промыли, ведутся и другие работы, поэтому вода должна стать чище, как заверили на исходе нынешней зимы городские власти.

Перерасчёт за «тухлятину»

Впрочем, память на пару с интернетом легко убеждают, что подобный оптимизм уже звучал. Не далее как в августе 2017 года ржавая сальная вода потекла из кранов в домах Ленинского и Заволжского районов. Жильцы замечали, что на коже после такого мытья выступают красные пятна. Причина — гидравлические испытания магистрального водовода. После ремонта его «забыли промыть», и вся грязь пошла в квартиры. Проблема с горячим водоснабжением длилась почти месяц, при этом в квитанциях за коммуналку сумма не уменьшалась.

Свою проверку проводил Роспотребнадзор . За лето к ним поступило 54 обращения, 9 из них — из Заволжского района.

«Из этих девяти два обращения подтвердились, по ним приняты меры административного воздействия к управляющим компаниям за подачу горячей воды неудовлетворительного качества, — сообщила тогда замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Светлана Новожилова.

Есть нюанс: штрафу подверглась УК, хотя система, правила эксплуатации которой были нарушены, не находится в её ведении. Более того, ржавая и грязная вода, как не раз отмечалось, им невыгодна, поскольку она загрязняет сети, батареи и трубы, из-за неё портятся внутринагревательные фильтры, и их приходится часто менять.

Что же до чисто денежных материй, то мэр Ярославля Владимир Слепцов в феврале этого года подчеркнул, «что людям надо делать перерасчёт по горячей воде вне зависимости от их обращений». Учитывая прошлогодние мытарства жильцов, замечание разумное: тогда, чтобы получить перерасчёт, жители должны были написать заявление в свою управляющую компанию. Да ещё и запротоколировать факт и время получения некачественной горячей воды, затратив кучу времени и нервов!

Но и здесь нужно крепко подумать, является ли подача такой горячей воды коммунальной услугой должного качества, а стало быть, стоящей денег? Очевидно, что нет, а значит, и продажа жителям такой воды по цене холодной (в этом суть перерасчёта) — абсурд. Товар изначально «тухлый», некондиционный.

Часто в нашей области из-за ржавой воды страдают не только жители областного центра, но и рыбинцы. В городе участились случаи, когда из крана льётся даже не ржавая, а почти чёрная вода. «Чёрная жидкость с рыжим оттенком», по оценке пострадавших, бежала и у жителей посёлка Карачиха. Такие же грустные истории — у жителей Брагино, Новосёлок, Пятёрки.

«Людям нужно отдавать на экспертизу образцы ржавой коричневой воды, и это будет аргументом в отстаивании своих прав на получение качественного ресурса, — считает руководитель областной экологической организации «Зелёная ветвь» Лидия Байкова. — Борьба предстоит нелёгкая, учитывая игнорирование интересов населения. Это тот случай, когда активность, сплочённость и неуступчивость жителей крайне необходима».

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