Качество оказанной южноуральцам медпомощи будут оценивать страховые представители 

До конца года на Южном Урале должны начать свою работу страховые представители. Они будут проводить экспертизу качества медицинской помощи, оказанной пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе территориального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) Челябинской области.
В ведомстве отметили, что это совершенно новый этап становления службы страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования. В регионе уже работают первые два уровня системы — это операторы контакт-центра, отвечающие на типовые вопросы граждан, и представители, которые информируют и сопровождают пациентов на всех этапах оказания помощи в больницах и поликлиниках. В 2018 году запускается работа страховых представителей третьего уровня, которые смогут дать оценку качеству оказанной пациентам помощи.
— До конца года пункты страховых представителей должны появиться во всех медицинских учреждениях региона, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Сегодня страховыми представителями охвачено уже более 60% поликлиник. В медицинских учреждениях специалисты будут оказывать пациентам консультационную поддержку, а при возникновении сложных случаев привлекать страховых представителей более высокого уровня, — отметила и. о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова. — В дальнейшем возможность размещения страховых представителей планируется рассмотреть и в стационарных отделениях медучреждений.
В ТФОМС региона напомнили, что при возникновении любого вопроса, связанного с получением бесплатной медицинской помощи, южноуральцы могут обратиться к страховым представителям. На территории региона работает единый бесплатный номер в сфере ОМС 8-800-300-10-03, также свои номера горячих линий есть у всех страховых медицинских организаций, их номера указаны в полисах.