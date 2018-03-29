Ещё
Качество оказанной южноуральцам медпомощи будут оценивать страховые представители
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Качество оказанной южноуральцам медпомощи будут оценивать страховые представители 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
До конца года на Южном Урале должны начать свою работу страховые представители. Они будут проводить экспертизу качества медицинской помощи, оказанной пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе территориального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) Челябинской области.
В ведомстве отметили, что это совершенно новый этап становления службы страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования. В регионе уже работают первые два уровня системы — это операторы контакт-центра, отвечающие на типовые вопросы граждан, и представители, которые информируют и сопровождают пациентов на всех этапах оказания помощи в больницах и поликлиниках. В 2018 году запускается работа страховых представителей третьего уровня, которые смогут дать оценку качеству оказанной пациентам помощи.
— До конца года пункты страховых представителей должны появиться во всех медицинских учреждениях региона, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Сегодня страховыми представителями охвачено уже более 60% поликлиник. В медицинских учреждениях специалисты будут оказывать пациентам консультационную поддержку, а при возникновении сложных случаев привлекать страховых представителей более высокого уровня, — отметила и. о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова. — В дальнейшем возможность размещения страховых представителей планируется рассмотреть и в стационарных отделениях медучреждений.
В ТФОМС региона напомнили, что при возникновении любого вопроса, связанного с получением бесплатной медицинской помощи, южноуральцы могут обратиться к страховым представителям. На территории региона работает единый бесплатный номер в сфере ОМС 8-800-300-10-03, также свои номера горячих линий есть у всех страховых медицинских организаций, их номера указаны в полисах.
74.ru: последние новости
Челябинцы зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Кемерово «Сильно покоробило»: челябинца возмутило предложение о страховке с упоминанием ЧП в Кемерово Жители всех районов Челябинска определились с местами отдыха для благоустройства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»26
Для россиян предложили ввести новый вид наказания143
В последний раз19
Британию встревожила российская «Мертвая рука»430
Чиновников наказали за банкет в день траура108
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение