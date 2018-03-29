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Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании сбора валежника для собственных нужд
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Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании сбора валежника для собственных нужд 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, который регулирует сбор валежника гражданами для собственных нужд, также документ дает определение валежнику (сухие деревья или их части, лежащие на земле) и включает его в перечень недревесных лесных ресурсов.
Авторами законодательной инициативы является группа депутатов, в их числе глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями Николай Николаев («Единая Россия»), председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации Людмила Талабаева и Алексей Кондратенко.
«Лесной кодекс дополняется понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд», — говорится в пояснительной записке.
В настоящее время предусмотрено, что граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Авторы отмечают, что законопроект разработан на основании многочисленных обращений граждан о невозможности использования валежной древесины в незначительных объемах без длительной процедуры оформления разрешительных документов.
Также в материалах указывается, что уполномоченные органы государственной власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что негативно влияет на противопожарную ситуацию, а правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины. «Создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника», — поясняют авторы.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г.
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