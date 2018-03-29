Департамент культуры: Москва станет участником Международной ассоциации кинокомиссий

Московская кинокомиссия станет полноправным участником Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI), сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов

Москва в 2018 г. будет полноправным участником Всемирной ассоциации кинокомиссии. Это тоже позволит в наш город привлекать иностранные творческие компании, которые будут снимать в Москве», — сказал В. Филиппов.

Он отметил, что соответствующее соглашение было достигнуто на Московском культурном форуме, который проходил 23-25 марта в Манеже.

«Мы благодарны нашим партнерам из мировых столиц и, прежде всего, нашим партнерам из Всемирной ассоциации кинокомиссии и ее президенту Джесс Коноплии. В рамках Московского культурного форума мы достигли соглашения о том, что являемся стратегическими партнерами Всемирной ассоциации кинокомиссии, которая включила Москву и рассматривает наш город как надежного партнера приоритетного в развитии кинопроизводства на территории Москвы», — подчеркнул В. Филиппов.

Международная ассоциация кинокомиссий (Association of Film Commissioners International) основана в 1975 г., включает в себя более 300 кинокомиссий из 45 стран мира.