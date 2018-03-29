В столичных парках расцветут махровая сирень и «орхидея-саксофон» 

Парки Москвы пригласили горожан и гостей столицы полюбоваться цветением экзотической «орхидеи-саксофона», а также тюльпанами, крокусами и сиренью. Об этом ТАСС сообщили в объединенной дирекции «Мосгорпарка».
"Каждый год посетители устраивают профессиональные фотосессии целыми семьями в Сиреневом саду и делают селфи на фоне усыпанных цветами яблонь, цветущей сирени и клумб с тюльпанами в наших парках", — пояснили сотрудники «Мосгорпарка». Они отметили, что в мае в «Сокольниках» зацветет самое удивительное растение в московских парках — «цветок-саксофон» кирказон. «Чтобы полюбоваться оригинальными цветами кирказона, который берет в плен мух, а затем отпускает их на волю, нужно посетить Большой розарий в начале мая», — уточнили в «Мосгорпарке». По словам специалистов, эти экзотические цветы «похожи на гибрид саксофона и орхидеи, они прячутся в листве.
Кроме того, в Саду астрономов и у Симфонической эстрады парка „Сокольники“ можно будет увидеть редкую розовую черемуху. Затем настанет период цветения декоративных яблонь и абрикосов, примул, тюльпанов и жимолости. К концу весны гостей парка порадуют красочные пионы, жасмин и некоторые виды роз. А цветники на главной площади парка украсят огромные синие шары декоративного лука.
В дирекции „Мосгорпарка“ также рассказали, что во второй половине мая в „Сокольниках“, Таганском и Бабушкинском парках, в парке Победы, саду имени Баумана и Сиреневом саду в Северном Измайлове можно будет прогуляться среди кустов цветущей сирени. Так, в Сиреневом саду каждый год распускается сирень семи цветов: лиловая, розоватая, пурпурная, голубоватая, а также белая, маджентовая и фиолетовая. Однако титул самой великолепной принадлежит махровой сирени „Красавица Москвы“, которую вывел селекционер Леонид Колесников. Как отметили в „Мосгорпарке“, для этого сорта сирени характерны крупные розовато-лиловые бутоны, которые постепенно превращаются в белые цветы.