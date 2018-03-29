Аналитик: любовь к роботам губительная для Tesla 

Глава Tesla Илон Маск настолько сосредоточился на автоматизации производства электромобилей, что это вредит многим планам компании, в числе которых — нарастить скорость производства Model 3, считают аналитики Bernstein. "Когда дело касается производства автомобилей, Илон Маск влюблен в роботов и автоматизацию, это неправильно", — комментирует аналитик Bernstein Research Макс Уорбертон. «Существуют научные и практические исследования того, как автоматизация часто противоречит принципам бережливого производства. Похоже, Tesla решила игнорировать это. Или, может быть, в Tesla убеждены, что в век датчиков и компьютеров предыдущие подходы устарели», заявил эксперт. Аналитики из компании Bernstein полагают что чрезмерная автоматизация завода в городе Фремонт, штат Калифорния, является той проблемой, которая не дает компании быстро масштабировать свой бизнес. Также чрезмерная автоматизация не позволяет Tesla нарастить скорость производства автомобиля Model 3. Завод просто сам по себе слишком сложен и требует постоянного ремонта и наладки. Так, компания Telsa полностью автоматизировала финальную сборку автомобилей. На стадии строительства завода предприятие заказывало огромное количество роботов в немецкой компании KUKA Roboter. В результате, как сообщают инсайдеры, финальная сборка стала самой проблемной точкой завода. При этом некоторые эксперты заявляют, что автоматизация финальной сборки автомобиля вообще не работает (в Model 3 несколько сотен тысяч компонентов). К слову, попытка полностью автоматизировать финальную сборку в компаниях Fiat и Volkswagen тоже провалилась. Эксперты отмечают, что многие автопроизводители специально ограничивают автоматизацию, потому что после какого-то уровня она начинает негативно влиять на качество. По подсчетам экспертов, финальная сборка требует 10 человеко-часов работы. На обычном заводе, финальная сборка автоматизирована не более чем на 5%. В Tesla она автоматизирована на порядок больше, что экономит порядка 5 часов. Себестоимость каждой машины за счет экономии на зарплате падает примерно на $150 (пять часов по $30 в час). Но появилась нужда в намного большем количестве инженеров, чтобы следить за роботами и налаживать их работу (такой инженер зарабатывает уже порядка $100 в час). Недавно акции Tesla рухнули более чем на 8%, после того как агентство Moody's снизило рейтинг компании с «B2» до «B3», присвоив «негативный» прогноз. В Moody's отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже. "Рейтинги Tesla's отражают существенную задержку в темпах производства электромобиля Model 3. Компания также испытывает проблемы с ликвидностью из-за отрицательного денежного потока, а также приближения сроков погашения конвертируемых обязательств ($230 млн в ноябре 2018 г. и $920 млн в марте 2019 г). Tesla произвела только 2 452 автомобиля в течение IV квартала 2017 г., в настоящий момент компания заявляет о планах в достижении производства в 2 500 машин к концу марта 2018 г. и 5 тыс. машин к концу июня 2018 г. Год назад компания прогнозировала, что темпы производства составят 5 тыс. машин к концу 2017 г. и 10 тыс. машин к концу 2018 г. Рейтинг Tesla может подвергнуться дальнейшему снижению, в случае если компания не сможет выполнить обновленные цели по производству Model 3", — говорится в письме Moody's. Финансовое положение производителя электрокаров ставится под сомнение. Некоторые эксперты и вовсе предрекают скорое банкротство. В частности, в Vilas Capital Management такой исход считают неизбежным. По оценкам фонда, в ближайшие полтора года Tesla понадобится около $8 млрд для финансирования операционных убытков, капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала, однако для этого нужны либо инвесторы, либо доступ на долговой рынок. Учитывая текущую доходность и «мусорные» рейтинги, сделать это будет крайне трудно.