Больницу в Беслане отремонтируют до конца года за 62 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ , 29 марта. / ТАСС /. Ремонт в Правобережной муниципальной центральной районной клинической больнице города Беслан Северная Осетия ) завершится в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Ратманов полпреду президента РФ в СКФО Олегу Белавенцеву во время его посещения объекта.

"Уже проведены демонтажные работы. Ремонт планируется завершить в третьем квартале 2018 года", — сказал министр.

В 2005 году после теракта в школе города Беслан в больнице провели ремонт левого крыла лечебного корпуса на 4 млн рублей, выделенные из резервного фонда президента РФ, а также средства муниципального бюджета в объеме 4 млн рублей.

Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения Северной Осетии на 2011-2013 годы частично улучшили состояние отдельно стоящего инфекционного корпуса, но большинство зданий и помещений не отвечают современным материально-техническим и санитарно— эпидемиологическим требованиям.

Сейчас ремонт проводится в правом крыле лечебного корпуса, где размещены хирургическое отделение на 20 коек, отделение реанимации на 6 коек и детское отделение на 15 коек. Помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности, все коммуникации не работают, стены поражены грибком, деревянные полы и деревянные оконные блоки сгнили.

Распоряжением президента Российской Федерации в 2017 году из резервного фонда выделили 61,7 млн рублей, в том числе 17 млн рублей на капитальный ремонт правого крыла лечебного корпуса.