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В области разыскивают мужчину, который уехал в Воронеж за покупками и исчез
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В области разыскивают мужчину, который уехал в Воронеж за покупками и исчез 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
30-летний Алексей Сишненко пропал несколько дней назад.
В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 30-летнего Алексея Сишненко. 25 марта он уехал из села Репьёвка в Воронеж за покупками, но так и не вернулся домой. Клич с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье» на своей официальной странице в «ВКонтакте». Рост Алексея 168 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в синюю спортивную куртку с жёлтыми вставками, серую шапку, серые спортивные штаны, серую спортивную обувь. Машина, на которой уехал мужчина — чёрный Renault Logan с госномерами А399АВ36. Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексея, просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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