Ещё
Россия стала государством-изгоем?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия стала государством-изгоем? 

ИноСМИ 46 минут назад
Фото: ИноСМИ
Россия попала в заголовки средств массовой информации по всем возможным негативным поводам, когда группа государств во главе с Соединенными Штатами выслала более 100 российских дипломатов и сотрудников разведки на основании подозрений насчет того, что Кремль может стоять за нападением с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества на проживающего в Соединенном Королевстве беглого российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершенным 4 марта в Солсбери.
Помимо Соединенных Штатов, еще 14 государств-членов Европейского союза, включая Германию, Францию, Польшу, Чешскую Республику, Литву, Италию, Данию, Голландию и Латвию, провели скоординированную высылку дипломатов, а затем к ним присоединилась еще и Австралия. В определенном смысле этот шаг, являющийся наиболее масштабной и согласованной высылкой дипломатов со времени окончания холодной войны, уже назревал в течение некоторого времени. На прошлой неделе Соединенное Королевство показало пример, выслав из страны 23 российских дипломата, а неделей ранее Соединенные Штаты нанесли удар по России, введя санкции против многочисленных российских граждан и юридических за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года с помощью скрытой онлайн-пропаганды, включая фейковые новости.
Помимо этих конкретных обвинений, выдвигаются и другие: командующий вооруженной группировкой Соединенных Штатов в Афганистане обвинил Россию в снабжении оружием «Талибан» (запрещенная в России организация — прим. ред.); что касается северокорейского кризиса, то г-н Трамп в январе сказал о том, что Россия помогает Пхеньяну избегать санкций; а Евросоюз в прошлом году проголосовал за продление до 2018 года своих санкций, запрещающих своим бизнесменам вкладывать средства в Крыму. Россия на самом деле стала государством-изгоем? И является ли это ее большой стратегией, направленной на восстановление статуса сверхдержавы?
Ответ будет таким: да и нет. В определенной мере ответ Соединенных Штатов, каким бы значимым он ни показался на поверхности, сигнализирует о непоследовательном применении любых принципов двусторонних и многосторонних обязательств. Около недели назад г-н Трамп поздравил российского президента Владимира Путина с его переизбранием, и, судя по всему, это было сделано вопреки совету сотрудников аппарата Белого дома, что вызвало резкую критику со стороны его коллег-республиканцев. Вероятно, он не посчитал нужным упомянуть в телефонном разговоре атаку с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.
Однако вскоре после этого г-н Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначил на эту должность Джона Болтона (John Bolton), известного своим давним «ястребиным» отношением к России. Заботящихся о демократии американцев, вероятно, беспокоит то, что высылка из страны российских дипломатов может послужить легким способом отвлечь внимание от продолжающегося расследования возможного сговора г-на Трампа и сотрудников его избирательного штаба с российскими организациями с целью оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года.
Какими бы ни были истинные намерения нынешней американской администрации, было бы наивно предполагать, что Москва упустит возможность усилить свое стратегическое давление на глобальную геополитику — будь то воздействие на выборы в иностранных государствах, ослабление позиций западной коалиции в Сирии, Ираке и в Афганистане, или скрытое маневрирование, усиливающее нестабильность в контексте Северной Кореи и Ирана.
С другой стороны, Западу — возможно, во главе с Соединенными Штатами или Евросоюзом — нужно найти какие-то средства для того, чтобы посадить г-на Путина за стол переговоров, следствием которых должен стать его отказ от нынешнего предпочтительного отношения к проведению подрывных политический акций.
ИноСМИ: последние новости
Безопасна ли жизнь в России? Путин — «стратегический противник» СМИ Ирана: Европа боится даже разоружающейся России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»29
Для россиян предложили ввести новый вид наказания144
В последний раз
Британию встревожила российская «Мертвая рука»434
Чиновников наказали за банкет в день траура108
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение