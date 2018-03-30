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Эксперт: зеркальные меры — это абсолютно правильное решение в ответ на высылку российских дипломатов
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Эксперт: зеркальные меры — это абсолютно правильное решение в ответ на высылку российских дипломатов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Великобритания и США влияют на страны ЕС с целью выслать дипломатов из своих государств.
Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, выразил сайту телеканала «Звезда» мнение об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из ряда стран.
«Дипломатическую войну в формате высылки дипломатов других государств из своей страны начали не мы. Ее предложила Великобритания, поддержали Соединенные Штаты. Они сейчас влияют на другие страны Евросоюза с одной определенной целью — заставить выслать российских дипломатов из своих государств. Сто шестьдесят государств не поддерживают эту политику, сомневаются в виновности России, в том, что якобы она причастна к отравлению Скрипалей на территории Великобритании. Однако, давление продолжается, и в сложившейся ситуации наше Министерство иностранных дел пообещало зеркально ответить, и опыт последних лет показывает, что именно зеркальный ответ — на сегодня единственно правильный, оптимальный способ остановить этот беспредел. Так что решение Министерства иностранных дел о высылке соответствующего числа дипломатов, в частности, Соединенных Штатов Америки из Российской Федерации, по количеству такое же, как высылают из Соединенных Штатов Америки, я считаю абсолютно верным. Те меры, которые связаны с закрытием части учреждений Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге, они тоже оправданы и они обсуждались всенародно. Так что, на сегодняшний день я считаю, что зеркальные меры — это абсолютно правильное политическое решение, которое принимается истеблишментом Российской Федерации. Уверен, что в ближайшее время стабилизируется ситуация, и, так скажем, активное противостояние в дипломатической плоскости, скорее всего, сойдет на нет».
Ранее стало известно, что решение о высылке российских дипломатов приняли более 20 стран Евросоюза. Сделали они это из солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля». Самый массовый отъезд ожидает российских дипломатов из США.
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