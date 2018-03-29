Рано праздновать победу. Сохранится ли сеть газетных киосков в центре Перми

Об этом часто спрашивают наши читатели.

Власти планировали убрать все нестационарные торговые объекты (НТО) в восьми исторических местах города. В этой борьбе наметились и положительные результаты, и возникли новые сюрпризы.

Прямые аукционы

Киоски в этих местах уже исключили из схемы размещения НТО, но распространители печатной продукции борются за их сохранение. 17 февраля Пермский краевой суд принял решение о сохранении газетного киоска на ул. Петропавлов­ской. А 27 февраля та же инстанция признала недей­ствительным запрет Министер­ства культуры Пермского края на размещение киосков ещё в трёх достопримечательных местах — «Мотовилихинский завод», «Рабочий посёлок» и «проспект им. Сталина» (Тихий Компрос. — Авт.). Продолжается работа и по газетным киоскам в других местах.

Хорошая новость — 21 марта правительство края утвердило два постановления, напрямую касающиеся распространителей «печатки». Установили норму, сколько газетных киосков должно быть на территории Перми . В городе-миллионнике их должно быть не менее 120, тогда как в нынешней схеме размещения НТО их только 105. Это важно, потому что нельзя будет закрывать ларьки, если оставшихся будет недостаточно.

Кроме того, власти приняли единый порядок проведения электронных аукционов на размещение НТО. При прежней конкурсной схеме часто подрядчики брали в аренду места под ларьки, а потом сдавали их в субаренду газетчикам. Те, во-первых, серьёзно переплачивали (а ведь газеты — не алкоголь, прибыль от них небольшая, и каждый рубль на счету. — Авт.). Во-вторых, владельцы киосков работали на птичьих правах, потому что арендатор в любой момент находил повод расторгнуть договор субаренды, чтобы отдать площадь более выгодному арендатору. Сейчас это прекратится.

Монопольный запрет

Но, как оказалось, радоваться рано. Киоски в достопримечательных местах из схемы размещения НТО уже исключили, и новые конкурсные процедуры по ним власти не проводили. Значит, сейчас эти киоски стоят незаконно, владельцы обязаны их снести (в том числе и те, по которым уже есть решения краевого суда). Пока их вернут в схему и проведут аукционы на размещение, пройдёт несколько месяцев, и только тогда киоски можно будет поставить снова. Значит, читатели на несколько месяцев останутся без газет, а распространителям это нанесёт урон. Они не только не смогут продавать, но и истратят по несколько десятков тысяч рублей на снос и новый монтаж. Да и киоскёры на месяцы останутся без работы. Сейчас важно, чтобы городские власти отнеслись к ситуации с пониманием и разрешили не сносить эти объекты.

Кроме того, на днях гордума внесёт изменения в Правила благоустройства и содержания территории Перми. Среди прочего планируют наложить запрет на установку НТО на территории дворов жилых зданий. То есть собственники многоквартирных домов не смогут сами предоставлять в аренду участки под киоски. По данным Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Пермского края, под эту санкцию попадут около 40 газетных киосков.

Пермский правозащитник Денис Галицкий усмотрел в этом как минимум два нарушения антимонопольного законодательства со стороны краевых властей.