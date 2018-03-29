Британские власти дополнительно потратят £800 млн на поддержку систем ядерного сдерживания

Британские власти выделили дополнительные £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания, в том числе на подводные лодки, сообщил канцлер Великобритании Филипп Хаммонд . «Наша приверженность задачам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности непоколебима​​​. Оборонный бюджет Великобритании — самый высокий в Европе и второй по размеру в НАТО , он обеспечивает способность Британии продолжать эффективно реагировать на постоянно меняющиеся угрозы, которым мы противостоим», — заявил Хаммонд.

По его словам, дополнительные инвестиции помогут «обеспечить защищенность Великобритании системой ядерного сдерживания», которая в дальнейшем будет обеспечиваться новыми подлодками «Дрэдноут».

В январе сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к специалистам с целью разработки системы оповещений для мобильных телефонов, которая будет применяться для информирования граждан в случае возникновения ядерной угрозы.