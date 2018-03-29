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Британские власти дополнительно потратят £800 млн на поддержку систем ядерного сдерживания
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Британские власти дополнительно потратят £800 млн на поддержку систем ядерного сдерживания 

RT на русском 48 минут назад
Британские власти выделили дополнительные £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания, в том числе на подводные лодки, сообщил канцлер Великобритании Филипп Хаммонд. «Наша приверженность задачам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности непоколебима​​​. Оборонный бюджет Великобритании — самый высокий в Европе и второй по размеру в НАТО, он обеспечивает способность Британии продолжать эффективно реагировать на постоянно меняющиеся угрозы, которым мы противостоим», — заявил Хаммонд.
По его словам, дополнительные инвестиции помогут «обеспечить защищенность Великобритании системой ядерного сдерживания», которая в дальнейшем будет обеспечиваться новыми подлодками «Дрэдноут».
В январе сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к специалистам с целью разработки системы оповещений для мобильных телефонов, которая будет применяться для информирования граждан в случае возникновения ядерной угрозы.
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