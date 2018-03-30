Московские кинотеатры оборудуют звуковыми системами для незрячих и слабовидящих

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Звуковое оборудование для незрячих и слабовидящих установят в 12 кинотеатрах сети кинотеатров «Москино», сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы

"При покупке билета в кассе слабовидящие зрители будут получать индивидуальные радиоприемники с наушниками. На них будет поступать специальная подготовленная правообладателями звуковая дорожка — тифлокомментарий, то есть словесное описание всего, что происходит на экране", — приводятся на портале слова гендиректора «Москино» Светланы Максимченко.

Оборудование будет установлено в 12 городских кинотеатрах сети — «Космос», «Звезда», «Факел», «Спутник», «Юность», «Березка», «Молодежный», «Искра», «Сатурн», «Полет», «Салют» и «Вымпел».

Как уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев , системы тифлокомментирования будут закуплены путем аукциона. «Электронный аукцион на поставку систем тифлокомментирования проводится только среди представителей малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня таких компаний на рынке немало, поэтому между ними может развернуться серьезная конкуренция», — сказал он.