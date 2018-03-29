Ещё
Кинотеатры «Москино» впервые станут площадками для ММКФ в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кинотеатры «Москино» впервые станут площадками для ММКФ в 2018 году 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Входящие в сеть «Москино» кинотеатры «Космос», «Юность» и «Звезда» впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
"В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — один из самых авторитетных в России. Мы в 2018 году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры «Космос», «Юность» и «Звезда», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что ММКФ в 2018 году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
ТАСС: последние новости
Президент РАН заявил о завершении реформирования академии Модернизация вокзала Волгограда завершится к ЧМ-2018 Родные погибших в теракте в метро Петербурга предложили установить мемориальную доску
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово47
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»126
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания160
Чиновников наказали за банкет в день траура133
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение