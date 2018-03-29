Кинотеатры «Москино» впервые станут площадками для ММКФ в 2018 году

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Входящие в сеть «Москино» кинотеатры «Космос», «Юность» и «Звезда» впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

"В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — один из самых авторитетных в России . Мы в 2018 году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры «Космос», «Юность» и «Звезда», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что ММКФ в 2018 году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.