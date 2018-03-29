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Американка прикинулась беременной ради поездки в скорой и спряталась на чердаке
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Американка прикинулась беременной ради поездки в скорой и спряталась на чердаке 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Пенсильвания решила сэкономить на такси и ради этого притворилась беременной. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, 25-летняя девушка позвонила в экстренные службы и заявила, что у нее некое осложнение из-за беременности. Скорая помощь доставила женщину и ее спутника из города Латроб в больницу Гринсберга. Ее передали врачам, однако она просто ушла из смотровой.
Полиция смогла отследить нарушительницу, использовавшую скорую как такси: американка в самом начале назвала свое реальное имя и адрес. Прибывшие к дому полицейские обнаружили женщину на чердаке, где она пыталась от них спрятаться.
Девушке предъявили обвинение в так называемой краже услуг, штраф за такое преступление составляет 800 долларов. В полиции отметили, что для поездки из Латроба в Гринсберг дешевле было бы вызвать такси.
В январе сообщалось о британке, которая позвонила по экстренному номеру, чтобы расспросить оператора о яйцах. Как оказалось, у женщины треснуло одно из яиц в холодильнике, и ей нужен был совет по этому поводу.
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