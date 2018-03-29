Главный полицейский Южного Урала попросил депутатов ЗСО выкупить камеры «Ростелеком» и построить новые вытрезвители

«Только в Челябинске из-за ухода прежнего поставщика услуг остались без дела больше 700 постов видеонаблюдения, оборудованных ПАО „Ростелеком“, — сообщил генерал полиции областным депутатам. — А ведь их влияние на статистику ДТП было весьма благотворным!»

Председатель Заксобрания Владимир Мякуш пояснил, что смена поставщика услуги видеонаблюдения произошла в соответствии с федеральным законом о конкурсных процедурах: на аукционе в январе 2018 года челябинский филиал ПАО «Ростелеком» не захотел снижать цену ниже определенного предела, и победителем была признана нижегородская компания ООО «Аэль-РТС Инжиниринг».

«Сейчас правительство области ведет с «Ростелекомом» переговоры на предмет покупки хотя бы части их постов, — отметил спикер ЗСО. — Но вообще ситуация ненормальная. Что же, каждый год менять поставщика услуги и начинать строить систему с нуля?»

Отметим, впрочем, что полиция, хотя и пользуется данными системы «Безопасный город», заказчиком этой услуги не является: госконтракт заключался между поставщиком, то есть «Ростелекомом», а теперь — нижегородской компанией, и ОГКУ «Центр обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион», то есть областным учреждением. Заметим, на периферии области такой проблемы не возникает: там камеры изначально устанавливаются местными властями и являются муниципальной собственностью, то есть со сменой обслуживающей компании посты не «теряются».

Кроме того, генерал Сергеев отметил положительный опыт работы единственного в Челябинске Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, или просто вытрезвителя. Начальник полицейского главка напомнил, что идея восстановления упраздненной в 2011 году системы медвытрезвителей принадлежит ему и спикеру Владимиру Мякушу, и попросил депутатов решить вопрос о восстановлении сети таких заведений.

фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области