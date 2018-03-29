Любимые свердловчанами учреждения культуры поощрят

Дополнительно.

Главам муниципалитетов Среднего Урала предстоит разработать дополнительные меры поощрения руководителей учреждений культуры, получивших наивысшие оценки жителей. Соответствующее поручение на заседании регионального правительства 29 марта дал губернатор Евгений Куйвашев

У лидеров же антирейтинга нужно выяснить причины нарушений и определить комплекс мер по устранению недостатков, добавил он.

По данным министра культуры региона Светланы Учайкиной, 97% свердловчан высоко оценивают деятельность учреждений в Каменске-Уральском , Нижнем Тагиле, Екатеринбурге Новоуральске , в поселках Западный, Нейво-Шайтанский и Баранчинский, Лобве, селе Аракаево. В перечне лидеров — Невьянский музей, Свердловская филармония, Ирбитский музей ИЗО, Бобровский дом культуры, Ивдельский историко-этнографический музей.

Другая важнейшая задача — обеспечить безопасность всех учреждений культуры Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Формализм здесь недопустим. Этот вопрос я буду держать под особым контролем. Трагические события в Кемерово стали горьким уроком, который никогда и нигде не должен повториться. Халатности и разгильдяйству не место там, где идет речь о безопасности людей, а коммерческая выгода не имеет права вставать в один ряд с жизнью и здоровьем человека", — заявил губернатор.

Также необходимо продолжить развитие сети учреждений культуры и улучшение их материально-технической обеспеченности, особенно в небольших населенных пунктах. В прошлом году на это из бюджетов всех уровней было выделено почти 600 миллионов рублей. К концу 2018 года все библиотеки должны быть обеспечены широкополосным доступом в Интернет, чтобы подключаться к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Должна расширяться сеть виртуальных музеев и концертных залов, а также передвижных клубов. Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский рассказал, что на сегодня «на орбите проекта уже 48 населенных пунктов и 68 площадок».