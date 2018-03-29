ЖКХ строгого режима. Коммунальный рынок Самары захлестнула волна передела

Экспансия под знаком дежа вю Прокуратура Самарской области подвела предварительные итоги проверки работы крупнейшей в Самаре управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» («ЖКС»), в управлении которой находятся около 1,2 тыс. многоквартирных домов. Надзорное ведомство обратило внимание на управляющую компанию в конце прошлого года. Тогда представители прокуратуры сообщили, что в отношении компании проводится плановое мероприятие. По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Ульяны Кудиновой, проверка еще не завершена, но собранные материалы переданы в следственный комитет . По имеющейся информации, УК «ЖКС» подозревают в выводе денег по сомнительным финансовым операциям на момент, когда у управляющей компании имелись задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

В числе прочего управляющей компании приписывают перевод более 50 млн рублей в июне 2017 года в пользу ее собственника АО «ДомКом Инвест». На эти же факты в декабре указывал депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев . Тогда в УК «ЖКС» слова парламентария назвали вымыслом. На момент подготовки этого материала представители компании вновь сообщили «ФедералПресс» , что информация об этой и других сделках с целью вывода средств не соответствует действительности. А бенефициар «ЖКС» в лице советника гендиректора Татьяны Вепрецкой не стал комментировать происходящее. «ФедералПресс» направил запросы в обе компании.

Несмотря на отрицания указанных фактов коммунальщиками, события на самарском рынке ЖКХ напоминают сценарий, ранее опробованный «ДомКом Инвестом» в Нижнем Новгороде. В декабре прошлого года прокуратура столицы ПФО завершила проверку компании Александра Костюкова и четырех подконтрольных ей домоуправляющих компаний. Подозрения о выкачке из ДУКов денег подтвердились, но история не получила продолжения.

Напомним, с 2016 года столичное АО «ДомКом Инвест» обосновалось в десятке регионов страны, в том числе и в Самарской области. С апреля по сентябрь 2017 года в региональной столице домкомовцы скупили шесть крупнейших УК, в том числе «ЖКС». В результате совокупный доход бенефициара компаний составил 2 млрд рублей. Однако жители многоквартирных домов не запрыгали от счастья после смены собственника их управляющих организаций. Напротив, в Госжилинспекцию участились жалобы на бездействие УК, в частности на «ЖКС», подтвердил «ФедералПресс» председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских : «В общей сложности за последний год от ЖКС отказались около 50 домов. У других компаний тоже уходят дома. Рынок меняется регулярно. Но поскольку „ЖКС“ — крупнейшая компания в городе, потеря ее домов наиболее заметна».

Привет из «лихих»

Одной из компаний, которая приняла отказавшиеся от услуг УК «ЖКС» многоквартирные дома, стало ООО «Ремстройсервис». С апреля по август 2017 года к ней перешли шесть МКД — три дома от «ЖКС» и столько же от ООО УО «Коммунальник», также принадлежащего «ДомКом Инвесту».

Вскоре после получения в управление новых многоквартирных домов директор ООО «Ремстройсервис» Виктор Белов словно вернулся в 1990-е. Коммунальщик рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что в августе на него совершили три попытки нападения. Вечером 4 августа на трассе его машину протаранил неизвестный автомобиль. По словам Белова, он заподозрил провокацию и уехал. Однако запомнил сидящего за рулем бородатого человека и его пассажиров.

С ними директор «Ремстройсервис» вновь столкнулся через три дня, 7 августа. Злоумышленники заблокировали его автомобиль на выезде с парковочного места около дома. Бородач с товарищем несколько раз попросили Белова выйти из машины «по-хорошему», угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова. Коммунальщику удалось выбраться из западни, повредив соседние машины.

На этом злоключения Виктора Белова не закончились. 25 августа в автосервисе обнаружили прикрепленное снизу к машине коммунальщика неизвестное устройство. Хозяин автомобиля тут же вызвал полицию. После проверки оказалось, что это не взрывчатка, а радиомаяк для отслеживания перемещения.

Как рассказал потерпевший, к февралю 2018 года он получил несколько отказов в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием событий преступлений», не смотря на то, что каждый из этих фактов имел фото, видео и аудиоподтверждения.

В феврале к «Ремстройсервису» присоседились еще 11 домов, которое ранее обслуживало «ЖКС». Тогда же наступила и кульминация прессинга — ночью 20 февраля неизвестные уничтожили автомобиль Виктора Белова. На записи с камеры наблюдения видно, как преступники поджигают авто и скрываются в неизвестном направлении.

По мнению депутата Михаила Матвеева, проследить направление движения злоумышленников для полиции не составило бы труда, поскольку камерами видеонаблюдения оснащен почти весь город. Кроме того, на записях запечатлен номер, как минимум, машины тех, кто пытался вытащить Белова из автомобиля под дулом пистолета. В свою очередь руководитель ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников на заседании губдумы ответил парламентарию: «Я не правомочен комментировать это, но мы будем держать дела на контроле».

Уголовное дело по факту поджога автомобиля Виктора Белова все-таки возбудили, но без привязки к прошлым эпизодам. Обрушавшиеся на него покушения директор УК связывает именно с профессиональной деятельностью. Доказать или опровергнуть эти предположения сегодня невозможно. Но очевидно, что местный рынок ЖКХ трясет от происходящего передела. К чему приведет это противостояние, покажет время. «ФедералПресс» будет следить за развитием событий.