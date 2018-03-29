Под Тольятти ликвидировали битумное озеро, в котором чуть не утонули двое детей

Спустя два года после ЧП владелец земельного участка под Тольятти ликвидировал битумное озеро. Об этом сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре. — В 2016 году двое детей чуть не погибли в трясине из мазута. Они провалились в это озеро и стали тонуть. Мальчиков спасли. Обоих госпитализировали с диагнозом «Химический ожог тела», — напомнили сотрудники прокуратуры Собственникземельного участка проводил зачистка территории от битуумных масс с привлечением подрядной организации. Сейчас площадка соответствует требованиями природоохранного законодательства.