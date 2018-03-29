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Под Тольятти ликвидировали битумное озеро, в котором чуть не утонули двое детей
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Под Тольятти ликвидировали битумное озеро, в котором чуть не утонули двое детей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Спустя два года после ЧП владелец земельного участка под Тольятти ликвидировал битумное озеро. Об этом сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.
— В 2016 году двое детей чуть не погибли в трясине из мазута. Они провалились в это озеро и стали тонуть. Мальчиков спасли. Обоих госпитализировали с диагнозом «Химический ожог тела», — напомнили сотрудники прокуратуры.
Собственникземельного участка проводил зачистка территории от битуумных масс с привлечением подрядной организации. Сейчас площадка соответствует требованиями природоохранного законодательства.
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