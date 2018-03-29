На Сурском водохранилище под Пензой ожидают рекордное за 20 лет количество талых вод

ПЕНЗА , 29 марта. / ТАСС /. Объем воды, которая придет в Сурское водохранилище в Пензенской области во время активного таяния снега в апреле, составит около 1,2 млрд кубометров. Об этом сообщил в четверг директор госпредприятия «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов на межведомственной паводковой комиссии при правительстве региона.

"Ожидается, что объем воды, которая придет в Сурское водохранилище в этом году, составит примерно 1,2 млрд кубометров воды, — сказал Парамонов, отметив, что за 40 лет существования Сурского гидроузла — это только восьмой случай, когда объем талых вод превышает 1 млрд кубометров. — Такие объемы у нас наблюдали в основном в 1980-е годы, а последний раз — в 1998 году".

При этом резервная емкость водохранилища для приема талых вод во время весеннего половодья составляет 239 млн кубометров. «Почти 1 млрд кубометров мы должны будем пропустить через сооружения Сурского гидроузла. Статистика показывает, что, если половодье начинается в апреле, оно занимает 15-16 дней. То есть весь объем воды мы должны пропустить фактически за две недели», — пояснил Парамонов.

По его словам, это приведет к тому, что вся Сура наполнится водой. «По Суре мы постараемся сделать так, чтобы вода из нее не вышла, по крайней мере, в черте города. Основные подтопления, которые могут возникнуть, сделают малые реки, которым некуда будет разгружаться», — уточнил он.

По данным регионального гидрометцентра, резкое потепление в регионе ожидается 2 апреля, когда и днем, и ночью температура воздуха будет положительной. «Я думаю, уже 5 апреля реки начнут трогаться», — сказала начальник метеослужбы Валентина Неворотова.

Власти предупредили, что в зоне подтопления могут оказаться до 55 населенных пунктов на территории 18 районов региона. «Для безаварийного пропуска весеннего половодья подготовлено 226 лодок и других плавсредств, 34 единицы водооткачивающей техники, 2257 деревянных пешеходных трапов, более 11 тыс. мешков с песком», — отметил в ходе паводковой комиссии начальник регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Сурское водохранилище

В 1970-1978 годах велось строительство Сурского (Пензенского) водохранилища. Оно расположено в 10,5 км юго-восточнее Пензы, является крупнейшим водоемом в регионе. Его создали для обеспечения водой населения Пензы, Заречного, а также для промышленных и сельскохозяйственных нужд.