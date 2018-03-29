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В ассоциации риелторов ожидают замены посредников на рынке блокчейн-технологиями
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В ассоциации риелторов ожидают замены посредников на рынке блокчейн-технологиями 

Rambler News Service 54 минуты назад
Внедрение блокчейн-технологий, предполагающих использование электронных смарт-контрактов, в процесс купли-продажи недвижимости упразднит основные функции риелторов, заключающиеся в посредничестве при заключении сделок, заявил президент Московской ассоциации риелторов (МАР) Константин Синяговский в ходе Российского форума лидеров рынка недвижимости.
«Второе преимущество (блокчейн-технологий. — RNS) — удаляются вообще все посредники. Например, какие-то люди технической сферы. В частности, риелторы тоже. Они не отомрут, конечно. Кто вскочит в первый вагон… Отмирают функции, когда надо пойти кому-то что-то показать, справки собрать. Это часть отомрет. Человеческий фактор, безусловно, останется. Что-то перейдёт в цифровую плоскость. Но основная черновая работа риелторского бизнеса уйдёт в небытие», — сказал Синяговский.
По его словам, заключение смарт-контрактов позволит исключить мошеннические действия, а также ускорить процесс заключения сделок.
«Если мы с вами согласились работать на данной платформе, нам будет предлагаться контракт, допустим, о купле-продаже квартиры, нежилого помещения, участка. Будет подписана тысяча условий. Если они совпадают, сделка будет заключена за пять секунд», — добавил Синяговский.
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