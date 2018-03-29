Священник надеется, что патриарх снова будет ездить на ослике

Через несколько дней православные верующие отмечают день Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресение. Один из двенадцати главных богослужебных ("двунадесятых") праздников в XVI веке сопровождался ярким действом, когда патриарх Московский и всея Руси выходил из кремлевского Успенского собора и садился на молодого осленка в воспоминание о том, как Иисус Христос въехал на таком же животном в Иерусалим. Под уздцы патриаршего ослика вел царь, за ними шли москвичи в одеждах жителей Святой земли. Традиция прекратилась с восшествием на царский престол Петра I и упразднением патриаршества.

Протоиерей Максим Козлов во время вечерни с выносом Плащаницы в домовом храме святой мученицы Татианы

"В истории бывают интересные перемены — кто знает, не доживем ли мы и в наше время до интересных исторических возвращений, увидим нечто подобное нашими глазами… Я не беру на себя роль предсказателя и пророка, и тем более не имею никакой инсайдерской информации по этому вопросу — просто выражаю предположение, в основательности которого многие из нас смогут убедиться в ближайшие годы", — сказал священник после своей лекции в МИА «Россия сегодня».

Отец Максим подчеркнул, что выражает свое частное мнение. «Такие события имели место быть в другой традиции церковно-государственных отношений. Думаю, что вектор сегодняшнего их развития можно считать направленным в ту же сторону, и на некоем этапе этого развития можно будет надеяться на возрождение подобного рода чинопоследования», — добавил он.

Священник так же отметил, что возрождение патриаршего крестного хода на ослике стало бы замечательной реконструкцией исторических событий и большим подарком для церковных ученых, занимающихся литургическими исследованиями. Он специально подчеркнул, что дистанцируется от любых возможных политических аллюзий, и только ратует за «возрождение старой действительности в новых формах».

Прихожанка в церкви Спаса Преображения в селе Бронница Новгородской области