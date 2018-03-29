Как правильно отметить Вербное воскресенье

1 апреля все православные верующие отметят двунадесятый праздник Вербное воскресенье, или, по-другому, Вход Господень в Иерусалим . Вербное воскресенье празднуется ровно за неделю до Пасхи и рассказывает о последних днях земной жизни Иисуса Христа . Именно с этого момента истории начался путь его крестных страданий. Почему же тогда этот день считается праздником?

Что мы празднуем в этот день

{} Вот что говорит основатель и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, богослов, священник Георгий Кочетков: «Этот день напоминает нам о главном событии в истории человечества — о победе Христа над смертью, над царящими на земле грехом, разделением, страхом. То есть над всем, что держит людей в рабстве. Но также этот праздник говорит и о том, что эта победа и освобождение человека были бы невозможны без жертвы Христовой любви, путь которой пролегает через Голгофу».

Считается, что с духовной точки зрения, Иерусалим символизирует собой душу человеческую, а вход Господа в Иерусалим — его вхождение в нашу душу. Главное, приняв Господа в душе, не отвергнуть и не предать его в себе, как это сделали с живым Иисусом жители Иерусалима.

«Этот вход знаменует приход царя и победителя над всем, что держит людей в рабстве: над злом, смертью, царящими на земле грехом, разделением, насилием, страхом, — говорит отец Георгий Кочетков. — Да, мир не мог еще его принять, узнавания хватило только на краткую встречу с веточками пальмы в руках. Но сама эта встреча сохраняется в нашей памяти. И от нас зависит, как мы живем после нее дальше».

Почему оно вербное и при чем тут ослик

{} По словам отца Георгия, указанием на то, какое именно царство несет Христос, был ослик — символ мира, о котором говорилось в древнем предсказании, в противоположность коню, на котором въезжал бы царь, власть которого обеспечивалась внешней силой. К слову, многие современники, даже узнававшие в Иисусе Мессию, предполагали, что именно так он и должен поступить: захватить политическую власть путем вооруженного восстания и освободить Израиль , который находился на тот момент под римской оккупацией.

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«Однако Иисус показывает какой-то совершенно иной образ победы, безоружной победы его любви над силами мира сего, — говорит священник. — У него нет внешней власти, нет политической программы, но притягательна внутренняя сила его духа, его целостность, его сострадание и открытость людям. На эту силу отзываются те, чье сердце и совесть открыты Богу, и они хотят быть его учениками, быть в общении с ним. Именно этой силой Христос создаст на земле Церковь как собрание тех, кто хочет разделить его путь. Даже враги Христа, принимая решение о его казни, с досадой говорят: «Весь мир идет за ним», хотя на тот момент за ним идет лишь небольшая горстка учеников».

Согласно евангельскому описанию, люди, радостно встречавшие Христа, который за несколько дней до своей казни въезжал в город, приветствовали его пальмовыми ветвями. А поскольку на Руси пальму встретишь не часто, то в русской традиции ее заменили веточки вербы, поэтому и Вербное воскресенье. А в англоязычной традиции Вход Господень в Иерусалим называется Palm Sunday — «Пальмовое воскресенье».

Как отметить и что нас ждет потом

{} Вербное воскресенье предваряет страстную седмицу, когда мы вспоминаем о последних днях земной жизни Спасителя. По традиции, накануне праздника, в Лазареву субботу, верующие приносят с собой в храм веточки вербы, которые освящаются на всенощном бдении. Ими и украшают свое жилище.

В эти дни положено некоторое послабление в посте. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра, а в праздник Входа в Иерусалим — рыба и морепродукты. Только те, кто постится, знают, как это много и как утешительно — посреди строгого поста позволить себе маленькие радости и простые удовольствия. Но после захода солнца наступает время самой строгой, страстной седмицы, и все послабления отменяются. Начиная с воскресного вечера, в течение всей страстной недели важно прожить и прочувствовать воспоминания о том последнем земном пути, который совершил Христос. Ведь не наплакавшись о нем у креста в пятницу, нельзя почувствовать и все ликование Воскресения Христова!

А ровно через неделю, за день до Пасхи на телеканале «МИР 24» стартует показ сериала «Батюшка», в котором речь пойдет о том, какими необычными путями приходят люди к вере в Бога и служению Ему. Речь пойдет о бывшем моряке, который приехал в родную деревню и оказался захвачен общим делом односельчан — восстановлением храма, разрушенного при советской власти. Это настолько меняет жизнь главного героя, прежде далекого от веры, что в итоге он решает сам стать священником. Смотрите 7 апреля в 16.15 на телеканале «МИР 24» сериал «Батюшка».

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