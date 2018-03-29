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Еще свыше 170 тыс. жителей Подмосковья получат чистую воду в 2018 году
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Еще свыше 170 тыс. жителей Подмосковья получат чистую воду в 2018 году 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
В текущем году еще 176 тысяч жителей Московской области получат чистую воду из Восточной системы водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
«В 2018 году будет построено четыре новых присоединительных водовода к Восточной системе водоснабжения — в городском округе Электросталь, городском поселении Электроугли, поселке Вишняково Ногинского района, а также в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха», — сказал Пестов.
Он отметил, что в настоящее время водой от Восточной системы водоснабжения обеспечены населенные пункты на территории девяти муниципальных образований. Чистую воду из Восточной системы водоснабжения уже получают порядка 900 тысяч жителей региона.
«По результатам реализации программы по развитию ВСВ в 2018 году планируется увеличить загрузку Восточной системы водоснабжения с 56% до 83,2% от проектной мощности», — подчеркнул Пестов.
Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьма, Вязь, Шерна, Серебрянка). Вода из ВСВ отвечает всем санитарным требованиям — железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. Это самая чистая вода в регионе.
С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.
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