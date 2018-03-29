Роскачество: большинство стиральных порошков не справляются с пятнами 

Почти все проверенные порошки были произведены в России (22 торговые марки), также была взята продукция из Австралии, Германии, Беларуси, Дании, Бельгии, Южной Кореи, Соединенных Штатов. Специалисты пришли к выводу, что большая часть порошков, которые используют россияне, не способна отстирывать пятна, а лишь «освежает» белье. Все стиральные порошки не вызывают раздражений, аллергий и интоксикаций, передает РБК.
Как ранее писала «Русская планета», специалисты Роспотребнадзора встали на тропу войны с кондитерами, предлагающими свои торты в социальных сетях. По мнению специалистов ведомства, кондитерские изделия, который продают через интернет, нередко являются причиной возникновения различных инфекционных заболеваний.