«Работать на вечность». Как воспитать настоящего музыканта

Таланты ищут также старательно и трудно, как золотой песок. Только не в пойме реки, а в детских садах и школах.

России традиционно самая сильная баянная и аккордеонная школа в мире. А знаете ли вы, что Ростов-на-Дону даже называют всемирным центром по подготовке аккордеонистов и баянистов? В первую очередь благодаря сильному преподавательскому составу. Исполнители у нас тоже одни из лучших.

Заслуженный артист РФ, почётный вице-президент Всемирной конфедерации аккордеонистов ( CIA Юрий Шишкин преподаёт на кафедре баяна и аккордеона Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Он много работает в Китае — там его знают больше, чем у нас в стране. Почётный профессор Шанхайской консерватории.

Дважды был чемпионом мира по аккордеону ростовчанин Саша Поелуев. Обе знаменитости проводят мастер-классы для детей в Ростове-на-Дону. Сегодня только в донской столице 600 ребятишек самых разных возрастов учатся играть на аккордеоне и баяне. Есть среди них и те, кого уже сейчас называют звёздами.

Например, большие надежды подаёт Пётр Яриненко. Его педагог Юрий Шишкин уверяет, что исполнителей, равных Пете, в России, да и в мире, — один-два человека. Пётр Яриненко один из любимых и наиболее одарённых подопечных Шишкина. Коллеги и знакомые Юрия Васильевича так и говорят ему «твой Пётр».

Уже сегодня мальчик выполняет все самые сложные программы преподавателя, никто в мире в его возрасте, Петру 15 лет, этого не делает. Лауреат многих престижных международных конкурсов Пётр Яриненко всегда лучший.

«Господь в этого мальчика вложил всё: талант, трудолюбие, усидчивость и целеустремлённость», — говорит его преподаватель.

Вырастить секвою

Они могут быть также неприметны, как маленький природный алмаз, похожий на обычный камешек. Но в них есть свет — талант, который нужно открыть, чтобы явить его миру.

Но и этого мало. Найти и открыть — это только начало. Труд, труд и труд. Только таким путём можно реализовать одарённость ребёнка. И вовсе не факт, что это принесёт желаемые дивиденды в будущем — почёт, деньги и славу. То, о чём обычно мечтают родители, передавая эти свои мечты детям.

Профессия предполагает заработок. Музыканту талантливому — заработок достойный. Мы все так думаем, потому что это логично и справедливо. Тем неожиданнее звучит:

«Музыка — не та профессия, которая обязана кормить, — уверен Юрий Шишкин. — Анализируя свой опыт, я считаю, что нужно, как минимум, три-четыре десятилетия, чтобы начать получать дивиденды от того труда, что ты вкладывал в юности.

Есть такое растение — секвойя. Оно вырастает более чем 100 метров в высоту и до 12 метров в диаметре. Но чтобы такое дерево выросло, пройдёт не одна тысяча лет. Настоящий музыкант должен работать на вечность так, чтобы его талант был востребован и через сто лет. Только тогда он ценен».

Как Ван Гог, который, при жизни продал лишь одну картину, а сейчас — один из самых дорогих художников в мире.

«Это при том, что его брат был директором художественной галереи в Париже и всячески пропагандировал творчество Ван Гога, — говорит Шишкин. — Вообще, на мой взгляд, успех в творчестве, в том числе и музыканта, зависит не только от таланта, учителя, труда или здоровья. Важную роль играет судьба. Если не судьба — успеха не будет. Есть в этом своё таинство, свой высший смысл».

На вечный вопрос, что важнее для достижения успеха — талант или труд, Юрий Шишкин без колебания отвечает: важнее учитель. Педагог, к которому попадёт талантливый и трудолюбивый ребёнок, задаёт ему направление, вектор развития. Составляет индивидуальную программу, выстраивая обучение так, чтобы по максимуму развить сильную сторону таланта ученика, выявить слабую и привести к успеху.