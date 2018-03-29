Прибыль H&M снизилась на 61%

depositphotos

Шведский ритейлер H&M сообщил в финансовом отчёте о падении прибыли по итогам первого квартала 2018 года. За декабрь-февраль прибыль снизилась на 61%. Это самое большое сокращение за 16 лет.

В компании объясняют снижение большим падением продаж из-за слишком теплой зимней погоды, когда отпадает потребность покупателей в теплой одежде. Кроме того, 1 квартал — это время распродаж, которые отрицательно влияют на рентабельность. Снижению дохода поспособствовали и крупные финансовые издержки, возникшие в связи с введением новой налоговой реформы в США

Эксперты связывают падение продаж, в том числе с расистскими скандалами, в которых компания оказалась замешана. Так в январе ритейлера обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок.

Компания подчеркивает, что инцидент с темнокожим мальчиком не был умышленным, но он продемонстрировал, какая ответственность лежит на международном бренде. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, H&M создала должность топ-менеджера, который будет отвечать за проведение политики мультикультурализма и недискриминации.