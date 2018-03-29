Из ЗападногоДегунина в Ховрино проложат водосточный коллектор

Обгонный водосточный коллектор длиной 497 метров вдоль открытого русла реки Бусинки проложат из Западного Дегунина в Ховрино. Соответствующее постановление правительства подписал 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин . Проект будет реализован в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета.

«Данный коллектор будет представлять собой трубу диаметром 3 метра из железобетонных блоков, глубина заложения которой составит 5,7-14,34 метра», — отмечается на портале мэра и правительства Москвы

В ходе строительства коллектора сохранят существующие подземные коммуникации, а также благоустроят и озеленят территорию. (то)