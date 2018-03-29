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Из ЗападногоДегунина в Ховрино проложат водосточный коллектор
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Из ЗападногоДегунина в Ховрино проложат водосточный коллектор 

Управа района Ховрино города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Обгонный водосточный коллектор длиной 497 метров вдоль открытого русла реки Бусинки проложат из Западного Дегунина в Ховрино. Соответствующее постановление правительства подписал 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин. Проект будет реализован в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета.
«Данный коллектор будет представлять собой трубу диаметром 3 метра из железобетонных блоков, глубина заложения которой составит 5,7-14,34 метра», — отмечается на портале мэра и правительства Москвы.
В ходе строительства коллектора сохранят существующие подземные коммуникации, а также благоустроят и озеленят территорию. (то)
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