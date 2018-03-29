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Избитого под Владимиром подростка-инвалида выписали из больницы
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Избитого под Владимиром подростка-инвалида выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Врачи выписали из больницы на домашний режим подростка-инвалида, жестоко избитого сверстниками во Владимирской области, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. По информации из соцсетей, инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. Как сообщала прокуратура Владимирской области, подростка избили 20 марта, а на следующий день он был госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика 2004 года рождения острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, множественные гематомы лица и тела.
"Ребенок выписан на домашний режим", — сказала Минина. По ее словам, подросток является инвалидом детства по заболеванию психики, у него задержка развития с рождения.
По факту избиения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как ранее сообщала прокуратура, причиной избиения подростка стали «оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников». Надзорное ведомство отмечало, что зачинщиком конфликта стал ровесник избитого подростка, и он же нанес наибольшее количество ударов. Следствие информировало, что самыми активными в избиении были четверо несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень.
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