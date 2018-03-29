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Газоны и палисадники в Савелках облагородят плодородной почвой
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Газоны и палисадники в Савелках облагородят плодородной почвой 

Савелки 57 минут назад
Фото: Савелки
Порядка ста кубических метров плодородного грунта закупила управа района Савелки в рамках проведения весеннего месячника благоустройства.
Об этом на встрече с жителями сообщил заместитель главы районной управы Сергей Князев. По его словам, 80% от этого объема будет распределено по дворовым территориям 3,5,6 и 7 микрорайонов Зеленограда для палисадников и цветников, обустройством которых занимаются сами жители. С доставкой земли проблем не возникнет: ее подвозом займется ГБУ «Жилищник района Савелки» на своей технике. Подать заявку на подвоз плодородного грунта можно в управляющую компанию или управу района.
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