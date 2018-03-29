Ещё
Военный эксперт оценил упоминание «Мёртвой руки» России в британской прессе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт оценил упоминание «Мёртвой руки» России в британской прессе 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с RT поделился мнением о причинах упоминания в британской прессе российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука». Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью Daily Star, что система все еще действует и даже совершенствуется. «Дело в том, что этой системы уже, условно говоря, сто лет. И почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверно, появился дефицит тем, или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредовано ещё раз показать, что Россия — огромная угроза, к которой надо присматриваться, и что „Мёртвая рука“ — это одна из систем, способных уничтожить всё мировое сообщество. Это единственное объяснение того, что эта тема всплыла в прессе. Это упоминание направлено на запугивание граждан. Это попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения», — сказал он.
Ранее британское издание Daily Star вспомнило о российской системе управления ядерным ударом «Периметр». Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.
RT на русском: последние новости
В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове Глава МИД Великобритании сравнил дело Скрипаля с романом «Преступление и наказание» Два чиновника администрации Кемеровской области уволены после пожара в «Зимней вишне»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания145
В последний раз19
Британию встревожила российская «Мертвая рука»435
Чиновников наказали за банкет в день траура110
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение