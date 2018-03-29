Военный эксперт оценил упоминание «Мёртвой руки» России в британской прессе

Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с RT поделился мнением о причинах упоминания в британской прессе российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука». Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью Daily Star , что система все еще действует и даже совершенствуется. «Дело в том, что этой системы уже, условно говоря, сто лет. И почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверно, появился дефицит тем, или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредовано ещё раз показать, что Россия — огромная угроза, к которой надо присматриваться, и что „Мёртвая рука“ — это одна из систем, способных уничтожить всё мировое сообщество. Это единственное объяснение того, что эта тема всплыла в прессе. Это упоминание направлено на запугивание граждан. Это попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения», — сказал он.

Ранее британское издание Daily Star вспомнило о российской системе управления ядерным ударом «Периметр». Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.