Власти Подмосковья предлагают наказывать принудительными работами за незаконные свалки

"Предусматриваем ответственность до 5 млн рублей для юрлиц в случае нарушения правил обращения с отходами с возможностью конфискации мусоровозов и их земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых производится незаконное размещение этих отходов. Для физических лиц предлагаем ответственность вплоть до принудительных работ", — сказал он.