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Власти Подмосковья предлагают наказывать принудительными работами за незаконные свалки
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Власти Подмосковья предлагают наказывать принудительными работами за незаконные свалки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области и Московская областная дума выступили с инициативой ужесточить в России ответственность за незаконные свалки — у юридических лиц предлагают конфисковывать мусоровозы и земельные участки, на которых складируется мусор, а физические лица — наказывать принудительными работами. Об этом в эфире канала «Подмосковье 360» заявил зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.
"Предусматриваем ответственность до 5 млн рублей для юрлиц в случае нарушения правил обращения с отходами с возможностью конфискации мусоровозов и их земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых производится незаконное размещение этих отходов. Для физических лиц предлагаем ответственность вплоть до принудительных работ", — сказал он.
Чупраков добавил, что соответствующая инициатива сейчас находится на рассмотрении Совета законодателей Госдумы.
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