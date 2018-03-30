Исследователи разработали самозалечивающиеся кости

Данную технологию сейчас тестируют эксперты, чтобы полностью изучить ее преимущества.

Научные сотрудники Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» создали материал, который предназначен для костных имплантатов. Благодаря разработке, врачи смогут лечить трещины.

Так, в основе материала лежит полимер с памятью формы, восстанавливающий свою структуру при нагреве. Разработка была представлена в рамках видеоконференции «Научные и технологические решения для медицины будущего», пишет РИА Новости

Ученые поясняют, что представляется возможным заменить маленькие или крупные части костей во время полученных травм. Ко всему прочему, данная технология пригодится при операциях, связанных с удалением фрагмента костной ткани.

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