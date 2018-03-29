Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко

Практически одновременно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов на своих официальных страничках в социальной сети Instagram порадовали многочисленных подписчиков свежими фотографиями. Супруги наконец признались. что ожидают пополнения в семействе. «Hello, my sweet 2️⃣4️⃣🎂🎁 I'm very happy to share all the emotions with my love❤️» — написала Костенко по-английски. Слова можно перевести примерно так: «Ну здравствуйте, мои 24. Я счастлива разделить свои чувства со своим возлюбленным».

Тарасов так подписал публикацию: «С Днем Рождения родная моя🎉🎁 Спасибо тебе за все, что делаешь для меня🙏🏻👨‍👩‍👧». На снимке футболист, обнаженный по пояс, нежно обнимает большой живот своей супруги. Интересно, что сама Анастасия облачена в длинное белоснежное платье-свитер. Оба буквально светятся от счастья.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. «Милахиии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Хочется завидовать такой семье», «Как нежно и трогательно❤❤❤», «Ой! Как мило», «Поздравляю вас!☺», «Желаю здорового, красивого, умного ребеночка вам!», «У вас прекрасная жена🌸Берегите и цените вообще счастье», «Это самое большое счастье! С днем рождения! Здоровья Вам и всего самого наилучшего)))», — высказались подписчики.

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