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Более 60 наркопритонов выявили в Подмосковье в 2017 году
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Более 60 наркопритонов выявили в Подмосковье в 2017 году 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 60 наркопритонов и более 40 лабораторий, специализирующихся на незаконном изготовлении и производстве наркотиков, выявили в Подмосковье в 2017 году, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.
«В 2017 году в Подмосковье выявлены 61 наркопритон и 44 подпольных лаборатории, специализирующиеся на незаконном изготовлении и производстве наркотиков», — сказал Охрименко.
Он добавил, что по состоянию на текущий период 2018 года пресечена деятельность 38 наркопритонов и 13 лабораторий.
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