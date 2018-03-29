Более 60 наркопритонов выявили в Подмосковье в 2017 году

«В 2017 году в Подмосковье выявлены 61 наркопритон и 44 подпольных лаборатории, специализирующиеся на незаконном изготовлении и производстве наркотиков», — сказал Охрименко.

Он добавил, что по состоянию на текущий период 2018 года пресечена деятельность 38 наркопритонов и 13 лабораторий.