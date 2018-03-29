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Правительству РФ предложили рассмотреть идею снижения НДС для разработчиков ПО до 10%
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Правительству РФ предложили рассмотреть идею снижения НДС для разработчиков ПО до 10% 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Участники парламентских слушаний по вопросам развития цифровой экономики в России, которые проходят на площадке Совета Федерации, рекомендовали правительству РФ рассмотреть возможность снижения ставки НДС для организаций, разрабатывающих программное обеспечение в сфере информационных технологий, при реализации продукта, до 10% либо полностью освободить такие организации от уплаты НДС. Такое предложение содержится в тексте проекта рекомендаций к парламентским слушаниям.
«Рассмотреть возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций — разработчиков программного обеспечения, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий, при реализации разработанного программного обеспечения, до 10% либо полного освобождения таких организаций от уплаты НДС», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.
В материалах к мероприятию отмечается, что вопрос затрат на оплату труда специалистов особенно актуален для крупных IT-компаний, которые производят только интеллектуальные продукты, оказывают услуги и не осуществляют торговлю компьютерным оборудованием, поскольку в сфере разработки программного обеспечения расходы на зарплату сотрудников могут составлять до 80% общей суммы затрат, а доля прочих расходов организаций — разработчиков программного обеспечения (приобретение товаров, работ, услуг), в отношений которых они могут получить налоговые вычеты составляют порядка 20% от общей суммы расходов.
«Таким образом, в отличие от многих других организаций, разработчики программного обеспечения могут компенсировать налоговыми вычетами лишь небольшую часть налога на добавленную стоимость», — уточняется в материалах.
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