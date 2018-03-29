В «Моих документах» района Куркино можно подать заявление на выдачу маткапитала

Подать заявление о выдаче и распоряжении материнским капиталом можно в центрах госуслуг Москвы , в том числе, в центре «Мои документы» района Куркино — Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Употребить средства можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина Размер выплат в 2018 году составляет 453 026 рублей. Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Куркино расположен по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 1. Режим работы — ежедневно с 8.00 до 20.00. (ск)