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В «Моих документах» района Куркино можно подать заявление на выдачу маткапитала
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В «Моих документах» района Куркино можно подать заявление на выдачу маткапитала 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Подать заявление о выдаче и распоряжении материнским капиталом можно в центрах госуслуг Москвы, в том числе, в центре «Мои документы» района Куркино.
— Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Употребить средства можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Размер выплат в 2018 году составляет 453 026 рублей.
Напомним, центр госуслуг «Мои документы» района Куркино расположен по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 1. Режим работы — ежедневно с 8.00 до 20.00. (ск)
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