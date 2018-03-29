Парк высоких технологий в Беларуси. Как он может быть полезен российским компаниям?

Чем уникален Парк высоких технологий

Парк был создан в 2005 году, сегодня в нем 237 резидентов. Основное отличие ПВТ от большинства зарубежных аналогов — его экстерриториальный характер. Это значит, что компания-резидент не привязана к конкретной территории и может работать и применять льготы в любой части Беларуси . 28 марта в стране вступил в силу Декрет «О развитии цифровой экономики». Он напрямую касается ПВТ и расширяет возможности его резидентов. Если кратко, то суть декрета можно свести к трем моментам.

1. Декрет регулирует бизнесы, связанные с блокчейном

На законодательном уровне вводится определение термина «блокчейн».

Операции с токенами и криптовалютами становятся легальными и законными при условии соблюдения требований декрета и связанных актов.

Легализованы ICO и майнинг.

Впервые на государственном уровне введено определение термина «смарт-контракт» и признается его юридическая сила. Смарт-контракты введены в Беларуси в качестве правового эксперимента и могут заключаться только резидентами ПВТ.

Резиденты ПВТ смогут легально создавать и оперировать криптобиржами, криптообменниками и криптофондами.

Очень важный нюанс — до 2023 года установлены «налоговые каникулы», то есть отсутствие налогов по операциям с токенами.

2. Больший выбор видов деятельности для резидентов ПВТ Раньше классический IT-бизнес в ПВТ мог заниматься полным циклом разработки продукта и частично — его доработкой и модификацией. Сейчас стали возможными маркетинговое продвижение, реклама, техническая поддержка конечных пользователей, всевозможные способы монетизации продуктов. Также среди новых видов деятельности — разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт. Ну и, конечно, вся криптодеятельность: майнинг, криптобиржи, криптообменники, криптофонды. В первую очередь это направлено на поддержку и развитие продуктовых компаний, а также открывает дорогу в ПВТ компаниям, которые находятся на стыке IT-технологий и других направлений (например, digital-агентства).

3. Больше преференций резидентам Парка Режим ПВТ и до декрета был очень привлекательным для IT-компаний: почти все корпоративные налоги компании заменялись лишь на уплату 1% с выручки в бюджет Парка. Декрет № 8 привнес новые инфраструктурные улучшения:

Станет проще заключать внешнеэкономические сделки

Минимизируется бумажный документооборот

Упрощение в сфере бухучета и отчетности на уровне лучших мировых практик

Больше налоговых льгот

Монетизация разработок без ограничений

Станет проще привозить иностранных сотрудников

Для резидентов декрет также вводит некоторые корпоративные институты, характерные для английского права при структурировании крупных сделок (конвертируемый заем, опцион и опционный договор, соглашение о неконкуренции и запрете переманивания, возмещение имущественных потерь).

Какая польза от этого россиянам?

Граждане России могут воспользоваться этими возможностями двумя способами:

Учредить в Беларуси компанию, чтобы затем вступить в Парк высоких технологий.

Для этого нужно заниматься видом деятельности, который соответствует режиму Парка. Хотя наибольший интерес сейчас к криптодеятельности, но речь необязательно о ней. К тому же ее регулирование в Беларуси еще продолжает свое развитие в виде комплексного подзаконного регулирования с учетом лучших мировых подходов и трендов. Классические же IT-компании с технологичными и инновационными продуктами сейчас не в меньшем тренде и имеют хорошие шансы на попадание в Парк.

Физлицам — переехать в Беларусь и получить белорусское налоговое резидентство.

Помимо прочего, это позволит заниматься майнингом на территории Беларуси и инвестиционной деятельностью с криптовалютами с применением белорусского регулирования. Кроме того, Беларусь можно будет рассматривать как площадку для проведения ICO. Декрет № 8 предусматривает 2 возможных механизма:

«Сам себе ICO». Компания вступает в ПВТ, заявляя в бизнес-проекте соответствующий вид деятельности, включающий ICO, и самостоятельно создает и размещает собственные токены — от своего имени и в своих интересах. ICO «под ключ». Компания не вступает в ПВТ, а обращается к резиденту Парка, осуществляющего этот вид деятельности (то есть к ICO-провайдеру). Он проводит ICO в интересах такой компании.

Какие конкретно льготы дает ПВТ? Налоговые, бухгалтерские, миграционные и другие. Льготы были в Парке и раньше, но новые еще больше уменьшают расходы компаний и упрощают их операционную деятельность. Ключевые налоговые льготы:

Налог на прибыль: 0%. В отношении некоторых видов деятельности предусматривается пониженная налоговая ставка — 9%.

НДС: 0% (за небольшими исключениями)

Подоходный налог с зарплаты работников: 9% вместо стандартных 13%. Это позволяет увеличивать чистые доходы сотрудников без увеличения издержек компании.

Взносы в Фонд социальной защиты населения. Для белорусских компаний они представляют существенную часть расходов, так как наниматель за счет собственных средств (то есть дополнительно к начисленной заработной плате) уплачивает 34% дохода работника в ФСЗН. Резиденты ПВТ вправе уплачивать взносы исходя из средней заработной платы по стране (около $450) — как правило, это гораздо ниже зарплаты работников резидентов Парка.

5% налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство при выплате иностранной организации дивидендов от резидента ПВТ.

Также предусмотрен ряд налоговых льгот при распределении и выплате дивидендов, при продаже бизнеса. В противовес — резиденты Парка обязаны ежеквартально отчислять 1% выручки в бюджет.

Эти льготы будут действовать всегда?

Сложно сказать. Так называемые «налоговые каникулы» по операциям с токенами и криптовалютами пока установлены до 1 января 2023 года. Что будет после — «каникулы» продлятся, либо какие-то налоги по этим операциям все же появятся, — покажут практика и время. Кстати, декрет продлил режим ПВТ до 1 января 2049 года (до этого он был установлен по 2020). Это позволяет кандидатам и резидентам ПВТ планировать свои проекты на достаточно длительный срок.

Кого в первую очередь затрагивает декрет?

Как мы говорили, во многом потенциальных резидентов ПВТ, но не только. Он касается и физлиц, и компаний, то есть по сути почти всех. Физлицам наиболее интересна легализация операций с токенами и криптовалютами. Декрет № 8 дает им право владеть ими и совершать с ними следующие операции (все это касается и россиян, и других иностранцев, которые стали налоговыми резидентами Беларуси и/или находятся на ее территории при совершении операции или деятельности):

Майнить

Хранить токены в виртуальных кошельках

Обменивать токены на другие

Приобретать, отчуждать за белорусские рубли иностранную валюту, электронные деньги

Дарить и завещать токены